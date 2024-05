Account Google, come liberare spazio velocemente e senza difficoltà: sicuramente mi ringrazierai

Siamo sempre più dipendenti dalla tecnologia, sia che si tratti di uno smartphone di ultima generazione, sia che si tratti di pc, tablet, smartwatch e consolle varie…Ma le innovazioni sono continue e la corsa all’ultimo modello, soprattutto quando si tratta di cellulari è quasi frenetica, soprattutto tra i più giovani. La sfida tra le grandi aziende è sempre in atto e i prodotti immessi sul mercato offrono costanti innovazioni e funzioni per rispondere alle richieste degli utenti.

Google sempre impegnato a rendere più efficienti i nostri dispositivi

Tra i grandi colossi del settore, Google, ai più noto come un efficientissimo motore di ricerca, si impegna a rendere sempre più efficienti i nostri dispositivi mobili, anche attraverso una serie di funzioni e servizi, nascono così Google Play, Google Shopping, Google Maps e non di meno Gmail per ricevere e inviare velocemente email e per gli appassionati di fotografia c’è anche Google Foto.

Tanti gli strumenti messi a disposizione da Google

Grazie a Google Foto sarà possibile arricchire la galleria del cellulare di tanti momenti importanti. E anche quando si presentasse la necessità di cambiare cellulare, sarà possibile, aggiungendo le credenziali, recuperare tutte le fotografie fatte. Anche Google Drive aiuta gli utenti nella gestione del lavoro. Si tratta di strumenti attraverso i quali è possibile archiviare 15 GB di materiale. Quando, però, si supera il limite è necessario procedere a una ‘pulizia’, liberare spazio insomma per poter continuare a usufruire dei vari servizi offerti da Google. Come fare?

Come liberare spazio

La prima cosa da fare è andare su Google One, in seguito occorre cliccare su ‘Visualizza’ e poi ‘Libera spazio’ e infine su ‘Rivedi e pulisci’. Tutto questo nella consapevolezza che il materiale che volete salvare potete scaricarlo su pc così da non perderlo. Se state ripulendo Gmail, potete con la voce ‘Ordina’ sistemare i file tenendo conto della dimensione, mentre per Google Foto è sufficiente spostarle su un altro supporto. Questi metodi libereranno spazio velocemente, consentendo un utilizzo più smart del vostro cellulare.