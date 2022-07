Acqua e Sapone, promozioni e sconti dal 3 al 17 luglio: sfoglia il nuovo volantino

Si prospetta un Luglio davvero interessante! Acqua e Sapone ha pensato di rendere magica ancora di più questa fantastica estate grazie ad alcune offerte dal 3 al 17 Luglio. La cura di noi stessi è una delle cose più importanti, soprattutto con questo caldo e la continua esposizione al sole tutti i giorni. Non perdetevi le tantissime proposte!

Acqua e Sapone volantino

Sono tanti i prodotti che vengono offerti per tutte le vostre esigenze: prodotti per la casa, l’igiene, la salute e la cura del vostro corpo. Dunque, affrettatevi, perché le promozioni non sono infinite. Ecco a voi la nostra selezione delle migliori offerte per queste prossime settimane estive.

Prodotti di bellezza a prezzi scontati

Cominciamo con alcuni prodotti di bellezza: Smalto Rimmel , Elastico per capelli Royal Beauty, Correttore Maybelline, Rossetto Maybelline, Smalto Pupa, Cipria + Correttore, Smalto Essi, Spazzola Unicorn e tantissimo altro ancora. Di seguito alcune info sul volantino.

Qui quello completo!