Acqua & Sapone, offerte dal 2 settembre al 18 ottobre: sfoglia il nuovo volantino

Il volantino Acqua Sapone prevede una serie di prodotti in promozione che sarà valida in alcune regioni italiane tra cui: Lazio, Abruzzo, Marche Molise, Sardegna, Puglia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna.

Consultate il volantino per vedere le offerte che la società che opera nella grande distribuzione organizzata mette a disposizione dei suoi clienti a partire dal 29 settembre fino al 18 ottobre 2022.

Le promo per i clienti Acqua e Sapone

Sono poi previste una serie di promo. In vista della Festa dei Nonni è previsto l’omaggio di due tovagliette, ma solo il 1 ottobre. Premio Chilly e Neutro Roberts intimo con il quale vincere una visita ginecologica da 70 euro, concorso Amiuchina col quale aggiudicarsi 100 carte regalo Trenitalia da 150 euro, il concorso Lines per vedersi consegnare un tostapane. Tanti premi oltre a prodotti in offerta da Acqua & Sapone.

Sfogliate il volantino per verificare quali prodotti per l’igiene della persona o per la pulizia di casa… e non solo, sono in offerta. Non perdete l’occasione di fare rifornimento approfittando del periodo di sconti.