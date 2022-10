Adobe Photoshop è troppo impegnativo? Prova gratis questi 3 strumenti per modificare le immagini online

Ritenere Photoshop l’unica risorsa esistente per modificare le immagini è un mito da sfatare: ecco 3 applicazioni online e gratuite a confronto.

Adobe Photoshop è solitamente il primo software di grafica che viene in mente quando si ha l’esigenza di elaborare foto online, un programma certamente efficace ma non alla portata di tutti. Poter utilizzare un editor ricco di strumenti e funzionalità, infatti, può rivelarsi molto utile soprattutto in ambito professionale per compiere elaborazioni complesse, realizzare fotomontaggi e applicare diverse tipologie di filtri.

Considerare Photoshop l’unica risorsa esistente per la lavorazione delle immagini, tuttavia, è un mito da sfatare: il Web è ricco di tool per l’editing di immagini facilmente accessibili, anche in assenza di competenze informatiche particolari.

Molti degli editor online di foto, inoltre, sono gratuiti e non prevedono abbonamenti da sottoscrivere, diventando preziosi alleati di tutti coloro che hanno la necessità di modificare un’immagine online in modo rapido e intuitivo.

Editori immagini: caratteristiche e vantaggi

L’elaborazione di foto online permette di ridimensionare, migliorare e modificare un’immagine digitale, purché sia salvata su un dispositivo come un computer o un tablet. Per utilizzare questo tipo di editor di immagine online è sufficiente avere a disposizione una connessione Internet e utilizzare uno dei principali browser, collegandosi alla home page del servizio.

I vantaggi che possono derivare dall’utilizzo degli strumenti di editing immagini sono molteplici, primo tra tutti la facilità d’uso e l’opportunità di utilizzarli senza dover scaricare e istallare alcun programma sul proprio device. Alla semplicità si aggiunge la velocità del servizio e, nella maggioranza dei casi, la procedura completamente automatizzata.

Valore aggiunto di questo tipo di risorse online, inoltre, è la possibilità di cimentarsi nella rielaborazione delle immagini in completa autonomia, senza dover chiedere aiuto ai professionisti del settore.

Editor immagini online gratis a confronto

Quali sono gli editor di immagini online più semplici da usare e in grado di assicurare risultati di qualità? Ecco tre delle applicazioni più utilizzate dagli utenti della Rete:

Bgremover : è uno dei tool online gratuiti più efficaci, accessibile cliccando sul link https://it.depositphotos.com/bgremover.html e semplicissimo da usare. L’applicazione permette di rimuovere lo sfondo da una foto con un semplice click, garantendo un risultato che non ha nulla da invidiare a quelli offerti dai costosi editor di grafica. Basato su sofisticate tecnologie di Intelligenza Artificiale , infatti, Bgremover individua gli elementi in primo piano e rimuove il background in pochi istanti, restituendo una nuova immagine priva di sfondo in formato PNG, da scaricare sul proprio dispositivo. È anche possibile perfezionare il risultato utilizzando alcuni strumenti sempre free, come un set di pennelli che permettono di ottimizzare la definire dei particolari.

Non resta che mettersi all’opera e provare subito una delle applicazioni digitali per modificare le immagini online: ci si stupirà dei risultati ottenuti e degli effetti grafici di ottima qualità!