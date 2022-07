Affitto auto senza carta di credito

Le auto a noleggio oggi sono un servizio importantissimo poiché permettono di avere delle vetture in modo rapido e in base alle necessità che si hanno. Ogni giorno capitano delle situazioni in cui è necessario avere una vettura più grande, più piccol, adatta al trasporto in comitiva, magari facile da parcheggiare o che sia elettrica. Se dovessimo adattare gli acquisti alle situazioni di necessità dovremmo avere almeno 10 auto a persona.

L’acquisto di un veicolo è poi costoso e come tale ci sono tante persone che non hanno la possibilità economica di fare questa compra. Perfino un’auto usata è costosa e di conseguenza è normale che ci sia un interesse verso il noleggio.

Le attività o coloro che li usano a livello commerciali sono quelli che oggi preferiscono rivolgersi alle ditte di noleggio, stipulando dei contratti a medio e lungo termine. Le collaborazioni sono poi all’ordine del giorno.

Tutto il settore è stato strutturato direttamente per andare incontro ad una richiesta crescente ed è per questo che vediamo che spesso si cercano delle informazioni in merito al tipo migliore. Ora che è cambiata la normativa per la tracciabilità dei pagamenti, in tanti si chiedono come mai è stato evitato o diminuito la possibilità di versare dei contati per il servizio di noleggio.

Per fortuna ci sono nuovi metodi che permettono di avere un noleggio auto senza carta di credito, ma con il pieno rispetto delle normative in vigore.

Quando e com’è possibile noleggiare un’auto

Qual è la prima cosa che vi viene chiesta rivolgendovi ad una ditta di noleggio? Se ha il conto corrente con carta di credito. In realtà questo tipo di “carta di pagamento” non viene concessa a tutti coloro che hanno un conto corrente. La sua caratteristica è quella di poter fare dei pagamenti nonostante il conto corrente sia in rosso poiché è garantito che ci sono delle fonti di reintegro del denaro.

Quindi occorre avere diverse garanzie per riuscire poi ad avere la carta di credito. Come metodo preferito, all’interno del servizio di noleggio, si predilige la carta di credito. Oggi però vengono usate altre tipologie di garanzie, come ad esempio le carte prepagate oppure con commissione da parte di un’agenzia assicurativo.

Ovviamente potete mettervi d’accordo perfino con una ditta di noleggio, nel senso che essa potrà darvi delle indicazioni dei metodi di pagamento che accetta. Tant’è che oggi è possibile avere un Affitto auto senza carta di credito.

Consigliati con la ditta di noleggio

In base al tipo di noleggio che sarà necessario è possibile che ci siano delle collaborazioni con delle compagnie assicurative che fanno da garanti. Cosa vuol dire? Si parla di eventuali professionisti che ricevono una somma di denaro da parte del cliente, effettuano poi una comunicazione alla ditta di noleggio che ha la tracciabilità e il cliente potrà avere il suo veicolo. In questo modo si rispetta la legge e si potranno avere tutte le tipologie di veicoli, perfino commerciali, come anche stipulare dei contratti a lungo termine.

Ovviamente ci sono dei costi di commissione, ma che si decidono in sede.