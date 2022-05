Agriturismo: i segreti del successo di un’attività sempre più trendy

La crisi pandemica ha dato una svolta alle preferenze degli italiani per quanto riguarda le vacanze. Già dall’estate 2021, la seconda dopo l’inizio dell’emergenza, è stato possibile notare una forte preferenza per le vacanze in luoghi lontani dai circuiti turistici di massa e caratterizzati dalla possibilità di trascorrere del tempo all’aria aperta. Gli agriturismi rispondono alla perfezione a questa caratteristica.

Nominarli vuol dire aprire un’altra parentesi di grande importanza: la scelta, comune a tante persone, di lasciare andare la loro vecchia vita frenetica a favore di ritmi più sostenibili e a contatto con la natura. Tendenza che coinvolge diverse modalità di lavoro – basta pensare al fenomeno del south working e a chi ha deciso di abbandonare le grandi città per continuare a lavorare in smart working da località marittime o montane – vede in primo piano anche la decisione di dare vita a business legati al mondo agrituristico.

Oggi come oggi, trovare un agriturismo in vendita è tutto tranne che complesso. La parte sfidante arriva dopo l’acquisto, con la necessità di mettere a punto un piano per un’attività profittevole.

Agriturismi: il valore della differenziazione delle fonti di reddito

La pandemia ha portato tantissime realtà – quelle legate al mondo del food in particolare – a riflettere su come differenziare le fonti di reddito. A tal proposito, è il caso di citare il successo delle degustazioni online che, anche in un periodo post restrizioni come quello che stiamo vivendo, possono rappresentare un un’ottima alternativa per aumentare le proprie entrate.

Il valore dell’e-commerce

Un altro cambiamento che ha caratterizzato gli ultimi due anni è l’aumento esponenziale dei numeri dell’e-commerce. Tra i settori che hanno visto crescere maggiormente i propri numeri, compare anche quello del food. Entrando nel vivo di questo quadro, è bene ricordare che, dati alla mano, le preferenze dell’utenza si sono concentrate tanto sui piccoli produttori. Il motivo? La maggior fiducia nutrita nella qualità delle loro filiere.

Questo deve portare chi ha intenzione di aprire un agriturismo a riflettere sulla possibilità di aprire un e-commerce. Anche in questo caso si può parlare, per certi versi, di differenziazione delle fonti di reddito. Grazie all’e-commerce, infatti, i prodotti non vengono acquistati solo dagli ospiti della struttura, ma possono guadagnare successo, in alcuni casi, anche oltre ai confini nazionali.

Altri consigli

Si potrebbero scrivere pagine e pagine sui consigli per rendere profittevole un business sempre più trendy come quello dell’agriturismo. Un altro suggerimento di grande importanza vede in primo piano il posizionamento, che deve essere chiaro agli utenti fin dalle prime visite sul sito. Si ha intenzione di intercettare un’utenza di lusso o si preferisce, invece, guardare a fasce medio-spendenti? Le soluzioni sono tante e, fin dal modo in cui si comunica online, è possibile far capire verso quale strada si punta a dirigersi.

Oltre che tramite la comunicazione, il posizionamento si esprime anche attraverso le scelte di marketing. Per le strutture ricettive come gli agriturismi, parlare di questo tema vuol dire, per forza di cose, chiamare in causa il mondo degli influencer. A tutti è chiaro che un conto è instaurare collaborazioni con creator legati al mondo della famiglia, un altro, invece, è farlo con personalità web che, invece, sono più orientate al mondo luxury.

Per concludere, non si può non prendere in considerazione il vantaggio della comunicazione chiara. Se si punta ad avere successo con un agriturismo, è fondamentale mettere in primo piano le regole relative alla gestione degli spazi durante il soggiorno, così come l’eventuale disponibilità a venire incontro alle esigenze culinarie di chi ha a che fare con problematiche come la celiachia o le allergie.

Da non dimenticare infine è il ruolo del customer care, che deve rispondere in maniera tempestiva sia via mail, sia sui social.