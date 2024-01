Albero di Natale, aspettate prima di smontarlo: scopriamo perché

Tanti, per tradizione, iniziano a smontare gli addobbi di Natale una volta trascorsa l’Epifania. D’altro canto c’è proprio un detto che recita: ‘l’Epifania tutte le feste porta via’. Ma in pochi sanno che di fatto le festività non terminano il 6 gennaio. Per quanto in molti in questi giorni siano impegnati a disinstallare luci, smontare albero, togliere presepe per riporli in scatoloni, dove resteranno fino al prossimo anno quando torneranno ad essere allestiti per far tornare l’atmosfera di festa, la verità è che bisognerebbe aspettare ancora qualche settimana di prima di togliere di mezzo le decorazioni natalizie.

Cos’è la Candelora e cosa c’entra col Natale

Il Natale è la festa della Natività. La celebrazione della nascita di Gesù. E se proprio si vuole essere precisi, allora bisogna tenere presente che il 2 febbraio, festa della Candelora, è anche il giorno nel quale si celebra la presentazione di Gesù al Tempio. Una giornata nella quale si benedicono le candele, che testimoniano l’illuminazione delle genti e che rappresentano, quindi, anche il simbolo dell’uscita dalle tenebre.

Dal 25 dicembre al 2 febbraio: lasso temporale di 40 giorni. Cosa simboleggiano?

Da Natale al 2 febbraio devono trascorrere quaranta giorni. E secondo la tradizione ebraica una donna che ha partorito un figlio maschio viene considerata impura per i quaranta giorni successivi. Quel lasso temporale le è necessario per purificarsi. Solo una volta trascorso questo tempo, con l’arrivo della Candelora, il Natale è davvero concluso.

Quando smontare gli addobbi natalizi?

Se, pertanto, non avete ancora riposto gli addobbi natalizi, beh allora sappiate che non siete in ritardo. Potrete scegliere di smontare gli addobbi dopo il 2 febbraio con l’arrivo della Candelora, data che segna realmente la fine delle festività. Oppure è possibile scegliere di togliere di mezzo solo l’Albero, lasciando ancora il presepe, in attesa che si compia la festa di presentazione di Gesù al Tempio. E nel Vangelo di Luca si narra che in questa occasione Simone riconobbe in Gesù il Messia. In nome della ricorrenza è dovuto alla benedizione delle candele che vengono benedette e distribuite tra i fedeli a difesa dai mali e come simbolo di speranza per il futuro.

La Candelora: non solo un appuntamento religioso

Il 2 febbraio è un appuntamento importante anche per coloro che non ritengono questo un appuntamento religioso e sono legati piuttosto a riti pagani. La data segna infatti la fine dell’inverno e l’allungarsi delle giornate che indicano i primi segnali che la Primavera sta per tornare