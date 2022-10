Alessandra Locatelli: chi è la Ministra per la Disabilità, età, carriera politica, famiglia, Instagram

Alessandra Locatelli nasce a Como, il 24 settembre 1976. Dall’8 gennaio 2021, è Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità della Regione Lombardia. E’ stata scelta da Giorgia Meloni come Ministro alla Disabilità nel suo nuovo Governo.

L’esperienza politica di Alessandra Locatelli

E’ entrata in Parlamento per la prima volta nel 2018, eletta nelle fila della Lega Salvini Premier. Un anno dopo, diventa Ministra per la Famiglia e la Disabilità, sotto l’esperienza governativa di Giuseppe Conte. Nel 2017 è stata eletta in Consiglio comunale a Como, Comune dove ricopre anche il ruolo di Vicesindaco.

Vita privata e Instagram

Non sappiamo molto sulla vita privata della Ministra. In compenso, è visibile il suo profilo Instagram su @alesidale. Qui pubblica foto inerenti il suo ruolo istituzionale.