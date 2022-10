Alessandro Nasi, chi è il futuro marito di Alena Seredova: età, lavoro, patrimonio, ex moglie, figli, foto e Instagram

Alessandro Nasi è un imprenditore italiano noto alle cronache rosa per essere l’attuale compagno, nonché promesso sposo, della showgirl Alena Seredova, l’ex del portiere Gianluigi Buffon. La coppia ha infatti annunciato che presto convolerà a nozze dopo che la bella Alena ha detto sì alla sua proposta di matrimonio. Ma se sull’attrice e modella praticamente si sa tutto (o quasi), considerando le vicende di gossip negli anni, cosa si sa sul suo compagno? Cerchiamo allora di conoscerlo più da vicino.

Chi è Alessandro Nasi il futuro marito di Alena Seredova

E’ nato nel 1974 a Torino. Oggi pertanto ha 48 anni, 4 in più della Seredova. E’ imparentato con la famiglia Agnelli dato che suo papà, in un precedente matrimonio, aveva sposato Caterina Aniceta Agnelli. Alessandro Nasi è pertanto il cugino, per avere più chiara la situazione, di John e Lapo Elkann. E’ cresciuto negli USA, a New York per la precisione, dopodiché ha fatto rientro in Italia per completare gli studi.

La carriera

Laureatosi in amministrazione aziendale ha mosso i suoi primi passi nel mondo del lavoro come analista finanziario per alcune banche estere. Nel 2005 diventa Dirigente del Corporate Business Development presso la Fiat. Nel suo curriculum figura anche l’incarico di Vice Presidente della Exor, la holding finanziaria gestita dagli eredi della famiglia Agnelli e della sua, nonché il ruolo di Presidente di Iveco Defence Veichles.

Vita privata

Cosa si sa della sua vita oltre il lavoro? Un nome solo: Alena Seredova, nel senso che, principalmente, il suo nome è legato alla sua compagna affermatasi nel mondo dello spettacolo. Ad inizio agosto proprio la Seredova gli ha pronunciato il fatidico sì accettando la proposta di matrimonio dopo otto anni di relazione. La coppia, lo ricordiamo, ha già una figlia, Vivienne Charlotte.

Patrimonio

In un articolo apparso su Milano Finanza nel 2021 è riportato che Nasi ha un sostanzioso patrimonio immobiliare in Italia. Proprietà a lui riconducibili direttamente e non ubicate per lo più nel torinese, tra cui un’abitazione, tre magazzini e due ville.

Instagram

Non ha, al momento, un profilo Instagram ufficiale ma il suo “volto” compare spesso in quello della sua compagna nonché futura moglie. Clicca qui per il profilo di Alena Seredova.