Alessandro Tulli, chi è il compagno di Carolina Marconi: età, carriera del calciatore, figli, lavoro, cosa fa, Instagram

Carolina Marconi, che ha sconfitto col sorriso e forza un tumore, ha potuto contare sul supporto del suo compagno Alessandro, che non l’ha mai lasciata sola. E che, insieme a lei, ha vinto una delle battaglie più difficili di sempre, quella contro un mostro e un male.

Dagli esordi alla carriera come calciatore

Alessandro Tulli è nato a Roma l’8 aprile del 1982 ed è un ex calciatore di ruolo attaccante. Nel 1997 è arrivato alla Roma, è stato inserito nella rosa, poi nella stagione 2002-2003 è approdato al Livorno. Una carriera segnata, purtroppo, da diversi infortuni. Tulli vanta anche una presenza nella nazionale italiana Under 17.

Nel 2008, Tulli ha avuto un grande infortunio al ginocchio e si è dovuto allontanare dal mondo del calcio. Nel 2012, poi, è entrato a far parte del Latina, e successivamente dell’Anzio Lavinio. Nell’ultimo periodo della sua carriera da calciatore si è trasferito alla Lupa Roma, poi ha firmato il contratto con il Flaminia.

La storia d’amore tra Alessandro e Carolina Marconi

Dal 2014 Alessandro Tulli è legato sentimentalmente alla showgirl ed ex concorrente del GF VIP, Carolina Marconi. Nel 2021 la ragazza ha scoperto di avere un tumore al seno e Alessandro non l’ha mai lasciata, l’ha sempre seguita e supportata. I due vivono a Roma e Carolina non ha mai nascosto il desiderio di voler diventare presto mamma.

Alessandro Tulli ai microfoni di Verissimo ha raccontato che tra lui e Carolina l’amore è nato lentamente. “Tutto è nato con il tempo, piano piano. All’inizio è stato solo esteriore. Io mi sono innamorato di una mora stupenda con un viso fantastico, poi ho avuto il tempo di conoscerla”. Al primo appuntamento, stando al racconto di Carolina, i due sono andati al cinema, ma la prima impressione non è stata delle migliori: ‘Io guardavo il film, pensavo che lui era il classico calciatore belloccio, senz’altro. Io guardavo il film, lui guardava me. Ha un cuore immenso, una persona leale’. E lo ha dimostrato anche nel periodo più buio della donna, senza lasciarla mai da sola.

Instagram: Alessandro Tulli punta sui social

Alessandro Tulli ha un profilo Instagram e con l’account @alessandro.tulli vanta oltre 12 mila followers.