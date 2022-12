Alessandro Zarino di Uomini e Donne è fidanzato con l’ex velina Shaila Gatta? Ultime news sulla coppia

Si fanno sempre più insistenti i rumors circa una storia d’amore tra Alessandro Zarino e Shaila Gatta. Ad alimentare questa novità, accolta con entusiasmo dai fan della coppia, ma anche dai follower di Striscia la Notizia – tg satirico nel quale la Gatta è stata velina – e di Uomini e Donne – programma condotto da Maria De Filippi nel quale Zarino è stato ospite – un bacio comparso in un video postato sui profili social dei due.

È nato l’amore tra Zarino e Gatta?

Ora la domanda che è sempre più frequente è se i due siano una coppia, visto che in passato l’ex volto noto di Uomini e Donne e l’ex velina avevano assicurato che tra loro ci fosse solo un rapporto lavorativo. Il video su Instagram non lascerebbe adito a dubbi, visto che i due nel mezzo di un ballo ad un certo punto si scambiano un bacio e una didascalia: “Us”, in italiano “Noi”.

Il video ha scatenato reazioni non solo tra chi li segue, ma anche nel mondo dello spettacolo, sono diversi i colleghi che si complimentano con loro. Resta il dubbio che effettivamente tra i due sia nato l’amore e a creare i dubbi sono le dichiarazioni rese non tanto tempo fa da Zarino e Gatta che sostenevano: “Siamo due napoletani. Ci siamo conosciuti a Napoli. Siamo stati per un periodo insieme, nel senso nella stessa comitiva. Stiamo spesso insieme perché siamo degli atleti. Essendo seguiti da tante persone, unire le due community è importante per comunicare al meglio tutto ciò che abbiamo imparato negli anni, per il benessere sia fisico che mentale. Vogliamo crescere, confrontarci e continuare a mettere a disposizione ciò che sappiamo per voi, motivandovi e facendovi entrare nelle nostre realtà. Cosa stiamo creando? Tante cose… per voi, per dimostrarvi come impegno e costanza siano fondamentali per raggiungere qualsiasi obiettivo”.

Se adesso qualcosa è cambiato sarà solo il tempo a dirlo o, magari i diretti interessati. I fan dovranno aspettare per vedere soddisfatta la loro curiosità in merito a una coppia bellissima, ma sulla quale non è ancora chiaro se sia effettivamente nata una storia d’amore o se sia una semplice amicizia.