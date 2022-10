Alfredo Mantovano: chi è il nuovo Sottosegretario, età, l’esperienza cattolica, famiglia, Instagram

Alfredo Mantovano nasce a Lecce il 14 gennaio 1958. Nel 1983 entra in magistratura. Dal 1985 al 1987 svolge le funzioni di pretore presso il Tribunale di Ginosa; dal 1988 al 1996 è giudice penale al Tribunale di Lecce; nel 1995 diventa Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Dal maggio 2013 è consigliere alla IV sezione penale della Corte di appello di Roma, dove si occupa – fra l’altro – di misure di prevenzione e di diritto penale europeo e internazionale e coordina l’ufficio delle rogatorie internazionali. Da ottobre 2018 è consigliere di sezione penale alla Corte di Cassazione.

L’attività Politica di Alfredo Mantovano

E’ un cattolico conservatore che ha esordito in politica nel 1996, candidandosi in Parlamento con il centrodestra, poi iscritto ad Alleanza nazionale. Uomo di grande esperienza nelle istituzioni, ha navigato con molti incarichi la stagione del berlusconismo, per ultimo il ministero degli Interni, da vice di Roberto Maroni.

La famiglia e Instagram

Mantovano è sposato e ha tre figli. Non ha profili Instagram.