Algorand. Cos’è e come funziona la cripto Algo?

Ne parlano tutti, ma in cosa consiste il progetto, molto italiano di Algorand? Network basato su un blockchain innovativo basato sulle funzionalità di un layer 1, è stato creato da un matematico ed esperto di blockchain italiano, Silvio Micali.

Un progetto molto ambizioso, che secondo il suo creatore punta ad essere la blockchain più sicura, decentralizzata ed efficiente del mondo.

Tralasciando le dichiarazioni di marketing e commerciali, in cosa consiste esattamente Algorand e perché ne parlano tutti? Scopriamolo, consapevoli che, come per ogni altra cripto, dovremo tenere conto da una parte del rischio di investimento e dall’altra delle immense potenzialità del diventare early adopters di un’idea vincente.

Caratteristiche potenzialmente vincenti di Algorand:

Basso consumo

Verità, marketing o probabilmente un mix tra i due. Algorand sostiene di essere un progetto a basso consumo e non si fa problemi a paragonarsi con il dispendioso investire di Bitcoin in ogni occasione, come ad esempio quella dell’ultimo Earth Day.

Rapido e scalabile

Il network alla base di Algorand è uno di quelli che offre il maggior numero di transazioni per secondo. Questo fattore, molto importante, è spesso alla base del successo o dell’insuccesso di una cripto.

Ben piazzato dal punto di vista commerciale

Algorand ha agito molto bene in ambito commerciale, grazie ad accordi di valore che hanno portato notorietà e fama alla valuta stessa.

Uno dei più famosi e riportati è quello con FIFA, con cui è stato siglato un protocollo d’intesa che porterà Algorand ad essere il protocollo ufficiale dei prossimi mondiali di calcio, per una vetrina di visibilità sognata e desiderata anche dalle cripto più famose.

Poliedrica

Ispirandosi ad Ethereum, Algorand, grazie alla sua struttura di tipo layer 1, punta a far funzionare davvero di tutto. Sulla stessa si possono infatti costruire app decentralizzate, servizi di finanza dello stesso tipo, sistemi di minting di NFT. Algorand è davvero pronta ad interagire e supportare qualsiasi sistema legato al mondo cripto.

Proof of Stake pura

Altra semplificazione per Algorand che ha adottato un sistema molto semplice per definire il creatore del prossimo blocco, per un sistema scalabile e che presenta minori costi d’esercizio rispetto alle cripto di prima generazione.

Rete propria

Algorand si appoggia su una struttura di tipo Layer 1, basando il suo processo creativo ed evolutivo su strade già battute e di successo come nel caso di Ethereum.

Conosciuta ed adottata dai grandi intermediari

Tutte le grandi piattaforme hanno seguito sin da subito il processo evolutivo di Algorand ed hanno adottato la cripto proponendola nel loro catalogo. La troviamo ad esempio anche su KuCoin e molte altre piattaforme note e meno note.

Si basa su una grande community

Tutti questi progetti e blockchain necessitano di una grande fanbase per avere successo. Quella di Algorand è molto ampia e fedele a questa cripto, ottimo segnale per il futuro della stessa.

Oltre a tanti pro, ci sono anche ovviamente alcuni dubbi o incertezze su Algorand ed il suo possibile percorso di crescita ed affermazione, in particolare:

C’è molto marketing dietro alle affermazioni di Algorand, per fattori e claim ancora in parte da verificare

Algorand si basa su un CEO, non è quindi un progetto che appare completamente distribuito alla data attuale

Poco diffuso. I token di questa cripto non presentano ancora una grande diffusione, con i maggiori quantitativi degli stessi ancora in mano a pochi soggetti

Ancora pochi progetti con una buona TLV. Sicuramente anche questo, come i precedenti due, è qualcosa derivato dalla “giovane età” di questo progetto, ma è sicuramente un fattore da considerare, almeno alla data attuale

La cripto definitiva o solo un abile operazione di marketing? Probabilmente nessuna delle due, anche se sicuramente Algorand è un progetto a cui dedicare attenzione e perché no, anche qualche soldino…