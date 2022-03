Altrimenti ci arrabbiamo: trama, cast, data di uscita e trailer del nuovo film

Altrimenti ci arrabbiamo: in arrivo l’omaggio per la commedia che aveva visto per protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Il nuovo film è diretto dagli YouNuts! e ha per interpreti Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Alessandra Mastronardi e Christian De Sica. Ma scopriamo altri dettagli insieme!

Altrimenti ci arrabbiamo: tutte le informazioni

L’uscita è prevista per il 23 marzo: la produzione è Compagnia Leone Cinematografica e Lucky Red in collaborazione con Netflix e con RTI. La colonna sonora è stata firmata da Francesco Cerasi e, in essa, troviamo Federico Zampaglione che interpreta il celeberrimo brano “Dune Buggy” (Oliver Onions). Ma c’è anche un brano inedito sempre firmato e interpretato da Zampiglione (Dodging Bullets).

Trama

Erano cresciuti come fratelli, ma una liti li ha portati a non parlarsi più per anni: questa è stata la fine dell’amicizia tra Carezza (Edoardo Pesce) e Sorriso (Alessandro Roia). Ma il Destino si mette di mezzo, costringendo i due ad accantonare i vecchi rancori e le loro diversità per salvare ciò che amano di più al mondo: “Dune Buggy”, quell’automobile che li ha fatti tanto sognare. Essa, infatti, è stata sottratta da uno speculatore edilizio avido e crudele: Torsillo (Christian De Sica). In loro aiuto arriva la misteriosa quando pericolosa Miriam (Alessandra Mastronardi). La storia si svolge tra inseguimenti, risse, birra e salsicce: come finirà?

