Amazon e le offerte di Natale: tutti gli sconti e le idee regalo fino al 22 dicembre

Archiviato il doppio appuntamento con il Black Friday e Cyber Monday, Amazon entra nel clima natalizio e lancia oggi le “Offerte di Natale“ che fino al 22 Dicembre 2022 terranno compagnia gli utenti con tanti sconti su tantissimi prodotti. La lista delle promozioni è accessibile direttamente nella pagina dedicata alle offerte di Natale Amazon. Come si può vedere, ad essere interessate sono tantissime categorie, tra cui anche l’informatica e software, cellulari ed accessori e le fotocamere, oltre che chiaramente il comparto relativo a TV, home cinema e film.

Le offerte per Natale di Amazon

Non mancano ovviamente le offerte sui dispositivi a marchio Amazon, come gli Echo Dot e gli Echo Show che. ormai da svariati anni sono diventati una presenza fissa sotto l’Albero di Natale degli italiani, che sempre più hanno preso familiarità con Alexa e le sue funzioni. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, è anche disponibile una pagina ad hoc che elenca tutti i buoni sconto Amazon in regalo a cui si ha diritto direttamente dal proprio account.

Amazon ha anche provveduto ad inserire, nella pagina di ogni account, l’indicazione sulla data di arrivo in tempo per Natale. Il consiglio ovviamente è sempre di procedere con lauto anticipo anche a causa della congestione dei corrieri nel periodo. Come regalo originale sotto l’albero, troviamo tra gli spazzolini elettrici il “Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 4500 CrossAction, 1 Manico Nero Connesso, 3 Modalità Di Spazzolamento, 2 Testine, Custodia Da Viaggio Premium + Dentifricio Oral-B Gengive Purify” al prezzo di 49,99 euro col -63% di sconto.

Per i rasoi elettrici, il “Philips HC9450/15 Serie 9000 Regolacapelli con Pettini Motorizzati, Lame in Titanio, 400 Impostazioni di Lunghezza, Precisione 0.1 mm, Tempo Funzionamento 120 min” al prezzo di 44,99 euro col -59% di sconto. Per i giochi da tavolo, il “Ravensburger – Pokemon Labyrinth, Gioco Da Tavolo, Da 2 a 4 Giocatori, 7+ Anni” al prezzo di 18,99 euro e con il -53% di sconto. Per i ferro da stiro, il “Rowenta VR7260 Easy Steam Ferro da Stiro con Generatore di Vapore, 2200 W, 1.2L, Colpo Vapore 220 g/min, 5.4 Bar, Ferro da Stiro a Vapore con Piastra in Acciaio Inox, Modalità Eco, Filtri Anticalcare” al prezzo di 99,99 euro e con il -66% di sconto.