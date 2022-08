Amazon Gaming Week 2022: videogiochi e PlayStation in offerta fino al 9 settembre

Settimana dedicata a schermi, cuffie, giochi e tanti accessori per gaming ad Amazon Gaming Week.

A partire da oggi, 29 agosto e fino al 9 settembre, gli amanti del gaming possono contare su fantastici sconti per comprare giochi per PlayStation, Xbox e dispositivi delle marche più affidabili, che gli esperti del settore e i veri appassionati conosceranno sicuramente, come Logitech, Nintendo, HP e Sony. Di seguito sono indicate le migliori offerte.

Pc e notebook in offerta

I pc e i notebook, soprattutto se garantiscono elevate prestazioni tecniche, possono avere costi non sempre alla portata di tutti. Approfittare di queste offerte potrebbe, perciò, essere una buona soluzione per acquistare dispositivi top di gamma a prezzi calmierati.

Ecco quali sono le offerte più vantaggiose: MSI GF63 Thin 11 SC-497IT notebook Gaming 740 euro, HP – Gaming Victus 16-e0062nl Notebook 899 euro, MSI Katana GF66 11UG-834IT, Notebook 1.549 euro.

Videogiochi

Se siete in possesso di una consolle, avrete certamente sempre voglia di provare nuovi giochi. Ecco quali sono quelli che trovate in offerta su Amazon in questi giorni:

The Witcher III Game of the year 17,66; La Terra di Mezzo L’ombra di Mordor 19,14;

Offerte sui monitor per la Gaming Week 2022

Per avere una buona esperienza di gioco, è necessario avere un buon monitor a cui affidarsi. Ecco, quindi, quali sono

Monitor in offerta

Samsung Monitor Gaming Odyssey 1.229,90; MSI Optix AG321CR Monitor Gaming 208, 77 euro;Samsung Monitor FAMING Odyssey 649,90.

Accessori per gamer

Non solo monitor, console e giochi; un vero gamer ha bisogno di tanti altri accessori. Ecco quali sono le offerte migliori in fatto di mouse, tastiere, sedie, cuffie e microfoni: Stell Series Arctis 1 Wireless Cuffie 89,99; Steel Series Prime+ 49,99; hp-pc Altoparlante Bluetooth 33,77.

In occasione dell’Amazon Gaming Week, ci sono in sconto anche altri dispositivi che possono tornare utili per rendere la vostra casa più tecnologica. Ve ne segnaliamo qualcuno: Trust Arys, Soudbar PC, 12W, Casse Pc 26, 89; Humax – Decoder digitale terrestre DVB 36,98; TP -Link Tl – PA717 KIT Powerline Gigabit 55, 90 euro