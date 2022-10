Amazon Prime Day: iPhone e prodotti Apple in offerta, ecco quali e i prezzi di oggi

Proseguono le offerte per l’Amazon Prime Day 2022, che scadranno il 12 ottobre alle ore 23.59 (ovvero questa notte). Tra i prodotti di punti in sconto per questa giornata, tantissimi legati al marchio Apple. Parliamo di Iphone, Apple Watch e altri accessori legati al mondo tecnologico creato da Steve Jobs.

Le offerte per l’Amazon Prime Day

Di seguito, vi proponiamo gli sconti più eclatanti per questa particolare giornata di shopping virtuale.

Apple iPhone 12 mini (256GB) – bianco: 718,20 Euro

Apple Watch SE (GPS) Cassa 44 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport blu abisso – Regular: 239 Euro

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 45 mm in acciaio inossidabile color grafite con Cinturino Sport blu abisso – Regular: 669 Euro

Apple Custodia MagSafe in Silicone (per iPhone 13) – Scorza di Limone: 34,99 Euro

Apple Custodia in pelle (per iPhone 13) – Glicine: 39,99 Euro

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro) – Rosa Pomelo: 34,99 Euro

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro Max) – Rosa Pomelo: 34,99 Euro

Cosa sappiamo sulla promozione

La promozione, che durerà fino alle ore 23.59 di questa notte, sarà un’esclusiva per gli iscritti al programma Prime di Amazon. Tutti i prodotti beneficeranno di tutti i vantaggi classici di questa offerta, ovvero la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.