Amazon Prime Day, offerte e sconti imperdibili: date ufficiali e anticipazioni promozioni

Torna finalmente l’evento annuale di Amazon dedicato interamente alle offerte previsto per il 12 e il 13 Luglio 2022. Un evento online attesissimo da tanti utenti che permette di risparmiare notevolmente. L’Amazon Prime Day è infatti un’occasione da non perdere, avevano addirittura annunciato che i clienti Prime, nel 2020, hanno risparmiato più di 1,4 miliardi di dollari.

Cos’è Amazon Prime Day

La prima volta è stato pensato e fatto nel 2015 in occasione del ventesimo anniversario dal debutto del sito. Verrà riproposto anche a Luglio di quest’anno per due giornate intere in cui si potranno acquistare tantissimi prodotti a prezzi molto vantaggiosi. Questi potrebbe interessare davvero a tutti poiché le offerte spaziano tra diversi articoli: dall’abbigliamento alla tecnologia, ai prodotti per la cura del corpo o allo sport.

Quando ci sarà Amazon Prime Day

Come tutti gli anni, l’evento è stato pianificato per il 12 e 12 Luglio. Si terrà in 20 Paesi differenti tra cui anche l’Italia. A partecipare tutte le marche più conosciute al mondo, ma non solo. Amazon però non finisce di stupire. Le offerte saranno attive anche dal prossimo 21 Giugno!

Come aderire alle offerte

Innanzitutto bisognerà essere membri di Amazon Prime. L’abbonamento, di 3.99 euro al mese o 36 euro all’anno, che offre diverse agevolazioni. Quali, spedizioni illimitate, l’accesso a Prime Video, Amazon Photos, Amazon Music e tanto altro ancora. Inoltre, gli articoli che si acquistano, contrassegnati dall’icona Amazon Prime, arrivano solitamente in pochissimo tempo. A volte anche in giornata.