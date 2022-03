Amazon Vine, come funziona il servizio per ricevere prodotti gratis da provare

Amazon Vine è il nuovo servizio di Amazon interessantissimo, che consente ai recensori più affidabili di ricevere gratuitamente vari prodotti: si parla di oggetti per la casa, dispositivi elettronici… davvero una vasta gamma. L’unica richiesta è che siano testati e recensiti. Ma vediamo meglio come funziona.

Amazon Vine: cos’è

Pubblicare recensioni su articoli non ancora in commercio: questo è ciò che vuole Amazon Vine. Servirà ad aiutare gli altri a decidere se prendere o meno un prodotto. Non tutti, però, possono partecipare al nuovo servizio Amazon Vine: infatti la scelta viene fatta in base alla classifica dei recensori. Cosa è questa classifica? L’indice della qualità e del livello di utilità delle recensioni lasciate dai vari clienti. A inviare i prodotti gratuiti saranno i fornitori.

Come si accede al programma

Quindi come si accede al programma? Solo su invito. Questo viene fatto in base a vari criteri che considerano il giudizio degli altri clienti alle proprie recensioni. Chi verrà scelto non percepirà compenso e, ovviamente, dovrà dare una recensione sincera, non per forza positiva. Una volta selezionati da Vine, però, per poter restare all’interno del programma è necessario recensire tutti i prodotti scelti entro trenta giorni dalla ricezione. Oltretutto è necessario continuare ad avere valutazioni alte alle recensioni.

