American Crew, il brand americano leader mondiale di prodotti professionali per la cura dell’uomo

Nel 2023 ci sembra scontato dire che anche gli uomini ci tengono alla cura di sé stessi e sono disposti ad investire attenzioni, tempo e denaro per curare il loro look. Ma nel 1994 quello che oggi è scontato era allo stesso tempo una previsione e una scommessa su come sarebbero andate le cose. David Raccuglia, barbiere esperto, proprietario di un salone e allo stesso tempo stilista, imprenditore, fotografo professionista, direttore creativo e dirigente del settore della bellezza, capì con anticipo che ci sarebbe stata questa virata nel mondo maschile e che sarebbe diventata una tendenza inarrestabile e colse la palla al balzo dando vita ad American Crew, il marchio leader nel settore della toelettatura professionale maschile che ha aperto la strada al moderno settore della toelettatura professionale maschile.

American Crew, l’idea geniale di David Raccuglia

Nel 1994, David Raccuglia ha previsto un futuro in cui gli uomini avrebbero prestato attenzione al proprio aspetto come chiunque altro. Da uomo sapeva che essi non avrebbero voluto perdere la loro mascolinità in questo processo, per questo ha ideato un brand tutto nuovo che conciliasse prodotti innovativi di alta qualità e l’immagine di un uomo ben curato nella massima espressione della sua mascolinità. Da quel momento in avanti questo è American Crew, un brand che va di successo in successo, immancabile nei saloni dei professionisti per capelli per uomini e altrettanto nelle case degli uomini che si prendono cura del loro aspetto a 360 gradi.

American Crew è oggi più di un semplice fornitore di prodotti. È una pietra miliare nella storia del settore della toelettatura maschile. È il marchio leader nei saloni di bellezza creato appositamente per gli uomini e per gli stilisti che ormai contano sul brand per le ultime novità e i migliori prodotti per capelli, corpo, rasatura e styling. Il cuore di American Crew è, e sarà sempre, la cura dell’uomo e la fornitura di offerte che abbiano a cuore l’esperto.

Prodotti American Crew per l’uomo ben curato

Dalla sua nascita ad oggi American Crew è andato sempre a migliorarsi per migliorare l’esperienza dei professionisti e di tutti i suoi clienti con prodotti sempre innovativi grazie ad un’innovazione continua. A ciò si accompagna una formazione pionieristica e la capacità di prevedere le tendenze anticipandole con i prodotti che soddisferanno tutte le esigenze degli uomini. Creando e curando tutto ciò che è necessario per lo stile maschile, American Crew è leader mondiale nel settore del grooming maschile per le categorie CAPELLI, CORPO, RASATURA, STYLE, COLOGNA e SKINCARE.

American Crew, una visione condivisa

In qualità di leader mondiale nel settore del grooming maschile e di “Fornitore Ufficiale per l’Uomo”, American Crew si impegna costantemente ad elevare lo stile degli uomini e a migliorare la loro immagine personale, fornendo formazione e marketing per condividere la visione del marchio.

American Crew infatti non si accontenta di condividere solo i suoi prodotti con i professionisti. Il brand mira infatti a fornire formazione e marketing per condividere la visione del marchio. In questo modo dà consapevolezza più profonda del brand ai professionisti e permette loro di allinearsi con le loro creazioni allo stile del brand.

American Crew, una vasta gamma di prodotti d’eccellenza

American Crew offre un’ampia gamma di prodotti progettati per tutti i tipi di capelli, texture, lunghezze e densità. Qualunque il vostro look, American Crew ha il prodotto perfetto per creare l’acconciatura e il look che desiderate. Dalle creme, argille e paste per capelli a tenuta leggera alle pomate a tenuta forte, passando per gli shampoo addensanti e i gel idratanti. E ancora i prodotti per la cura del viso, delle mani e del corpo, offre tutto ciò che serve e anche ciò che non si pensava potesse servire e del quale, una volta provato, non si potrà più fare a meno.