Amici a cena: 5 idee veloci per sorprenderli

Avete organizzato una cena all’ultimo minuto con i vostri amici, ma non sapete cosa preparare per riuscire a organizzare una bella rimpatriata in poco tempo? Non preoccupatevi, anche per chi non è abituato a cucinare per più persone, esistono svariate soluzioni di piatti veloci da preparare e sfiziosi da mangiare che possono accontentare tutti senza troppa fatica sui fornelli. Specialmente quando si lavora fino a tardi e non si ha modo di presentare piatti elaborati, ricorrere a soluzioni classiche ma che piacciono a tutti, come cucinare la pizza in padella o preparare delle bruschette toscane, è la cosa migliore da fare. Questo vi permette non solo di fare una bella figura con i vostri ospiti, ma anche di godere voi stessi del momento senza troppo stress.

Qui troverete alcune idee semplici e sfiziose da cui prendere spunto, ma ricordate che nessuno conosce i vostri amici e i loro gusti meglio di voi. Se poi avete dubbi su cosa potete o non potete cucinare, chiedete sempre prima una conferma di eventuali allergie e intolleranze.

Cene veloci da preparare e sfiziose da condividere

Una cena a buffet con piatti freddi accontenterà sempre tutti, soprattutto se fate attenzione a presentare prodotti variegati. Preparate dei taglieri con i vostri salumi preferiti , accompagnandoli con del pane tostato o della piadina. Fate una selezione di formaggi , tagliateli a cubetti e serviteli con degli stecchini; se piacciono, potete accompagnarli con miele e marmellate. Preparate delle bruschette con pomodorini e, per completare il buffet, servite un pinzimonio di carote, sedano e finocchio tagliati a listarelle.

Nella stagione estiva, prosciutto e melone è un piatto che va sempre bene. Un'idea sfiziosa è quella di servirlo insieme a una torta salata, ad esempio di zucchine, uova e pancetta. Se ci dovessero essere degli invitati che mangiano vegetariano, preparate anche degli spiedini freschi di pomodoro e mozzarella. Accompagnate il tutto con della focaccia.

Per gli amanti della pasta non sarà difficile trovare un piatto che possa piacere ai propri amici. Eppure, esistono piatti più complicati di altri, o semplicemente con tempi di cottura maggiori. Se cercate un piatto veloce da fare e che possa piacere a tutti, tra quelli più gettonati di sicuro compaiono gli spaghetti alla carbonara, la pasta cacio e pepe e le farfalle con panna, piselli e prosciutto. Per fare bella figura con i vostri ospiti, chiudete la cena con una fresca macedonia di stagione o con un sorbetto al limone.

Se siete nel periodo invernale, proponete una cena con piatti caldi e allo stesso tempo semplici. Preparate i bocconcini di pollo in una salsa al limone, accompagnandoli con patate al forno ed erbe cotte di stagione.

, accompagnandoli con patate al forno ed erbe cotte di stagione. In alternativa, la pizza è un classico con cui non si sbaglia mai. Assicuratevi di servire farciture variegate per accontentare tutti i gusti dei vostri amici e aggiungete a tavola patatine fritte da mangiare con le vostre salse preferite.

Come potete vedere, le idee per preparare un’ottima cena in compagnia sono tante, ma non dimenticatevi di prendere sempre una buona bottiglia di vino o la birra preferita dai vostri amici.