Anche il tuo Whatsapp sta salvando le foto due volte nella galleria? Come risolvere

Whatsapp è uno dei servizi di messaggistica più utilizzato al mondo. Ma qualche giorno fa i fruitori si sono resi conto che qualcosa non andava. Le foto che arrivavano sulla piattaforma venivano salvate due volte con conseguente maggior impegno di spazio di archiviazione del cellulare. La memoria sovraccarica del telefonino ne limita di fatto l’utilizzo comportando una scocciatura per gli utenti.

Il disagio degli utenti manifestato sui social

Il disagio è stato registrato da molti. Improvvisamente si sono scatenati i social sull’argomento. Ogni utente pronto a lamentarsi del fastidio provocato dalla duplicazione delle immagini. Ma il problema si è manifestato solo ed esclusivamente per i proprietari di Iphone, mentre sugli Android non si è registrato analogo inconveniente.

Le foto duplicate nella galleria del telefonino

Gli utenti infastiditi hanno tentato di far fronte alla situazione in vari modi, alcuni hanno provato cancellando e reinstallando l’applicazione. Un tentativo che non ha sortito l’effetto sperato, visto che le foto provenienti da whatsapp continuavano a duplicarsi nella galleria del telefonino. Alla fine di un’attenta analisi sembra, però, sia stato scoperto l’arcano.

Problema circoscritto agli smartphone della Meta

Ad aiutare nel capire cosa stesse succedendo il fatto che il problema è circoscritto agli smartphone della Meta. Sembra si sia trattato di un errore di sistema provocato dall’ultimo aggiornamento della app. Nonostante inizialmente si fosse puntato l’indice contro iOS 17.4, ci hanno pensato gli stessi proprietari di Iphone a rilevare che il disagio si registrava anche su iOS 17.3. Sembrerebbe che il bug vada in contrasto con Ios, sistema operativo degli Iphone.

Internauti in tilt fino a pochi giorni fa

Se da una parte la constatazione ha fatto tirare un sospiro di sollievo, dall’altra ha provocato ulteriori domande sull’origine del disguido, apparentemente impossibile da risolvere. L’aggiornamento ha mandato in tilt gli internauti possessori di smartphone che hanno creduto, almeno fino a qualche giorno fa, di non poter superare il problema. All’improvviso, però, sembra che tutto si sia risolto. Ecco come…

La soluzione del problema

Solo qualche giorno fa, però, è arrivato da Whatsapp l’atteso fix del software. A tutti coloro che sono incorsi nel fastidio di duplicazione delle foto non resta che procedere all’aggiornamento della applicazione con l’ultima versione: la 24.5.75, per non trovarsi più a dover fare i conti con un sovraccarico della memoria del telefonino.