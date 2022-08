Antintrusione: come proteggere la tua casa con dispositivi innovativi

Per proteggere la tua abitazione da ladri e intrusi, al giorno d’oggi ci sono davvero tanti sistemi di antintrusione. Tuttavia, quello che risulta più efficace in assoluto è l’impianto di allarme.

Un kit di allarme domestico protegge 24 ore su 24 in modo attivo affinché tu possa finalmente stare tranquillo e al sicuro.

I sistemi di antintrusione sono composti da diversi elementi al fine di garantire un livello di sicurezza molto alto. Per esempio, comprendono sempre sensori per porte e finestre; sensori di movimento con videocamera per l’interno; sensori con fotocamera lungo il perimetro; telecamere per la videosorveglianza; allarmi fumogeni e cartelli dissuasori per scongiurare il rischio che un ladro si introduca nel perimetro domestico.

Vediamo nel dettaglio alcuni di elementi antintrusione per capire come funzionano e qual è la loro efficacia antifurto.

Impianti antintrusione: l’allarme a infrarossi per le finestre

Le barriere a raggi infrarossi costituiscono un ottimo sistema antintrusione di allarme perimetrale. Sono particolarmente efficaci perché si trovano all’esterno dell’abitazione e perciò ti avvisano della presenza di un intruso prima che si introduca all’interno del perimetro domestico. Le cosiddette tendine a infrarossi sono installate alle finestre e altri possibili varchi di ingresso all’abitazione.

Non appena qualcosa o, peggio, qualcuno interrompe il fascio di raggi, l’allarme scatta. Significa che ricevi un avviso nel momento in cui qualcuno cerca di entrare dalla finestra. In altre parole, l’allarme entra in funzione e svolge il suo lavoro antintrusione prima che qualcuno abbia scassinato effettivamente l’infisso. È un sistema molto valido perché ti lascia il tempo necessario per intervenire avvisando chi di dovere.

Sistemi di videosorveglianza e antintrusione

Quando si parla di un sistema antintrusione, è facile che siano incluse anche telecamere esterne che sorvegliano il perimetro. Le telecamere sono un importante impianto antintrusione per tenere lontani i ladri e gli intrusi alla ricerca di denaro e altra merce di valore in casa.

Altre telecamere possono poi essere installate proprio alla porta di ingresso con l’innovativa tecnologia di riconoscimento facciale.

Di solito, questi sistemi antintrusione sono collegati al Wi-Fi di casa e trasmettono immagini in tempo reale su ogni genere di dispositivo collegato all’allarme. Questo significa che puoi controllare cosa succede a casa anche quando non ci sei e sei lontano. È un vantaggio davvero considerevole che fa un’enorme differenza in termini di sicurezza e antintrusione.

Grazie alla videosorveglianza puoi verificare direttamente dal tuo dispositivo come smartphone, tablet, pc se è presente un pericolo oppure si tratta di un falso allarme.

