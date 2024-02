Aria fredda o calda quando i vetri si appannano? Come risolvere il problema

Capita spesso la mattina quando saliamo in auto di trovare tutti i vetri appannati e guidare in questa condizione non è solo disagevole, può essere pericoloso, in quanto la visibilità risulta assai limitata. Importante, quindi, prima di partire per commissioni, per raggiungere il posto di lavoro o per accompagnare i figli a scuola, provvedere a disappannare i finestrini, il lunotto posteriore e soprattutto il vetro del parabrezza.

Ma perché quasi quotidianamente, soprattutto nel periodo invernale, ci troviamo a dover fare i conti con questa seccatura? Da cosa dipende la condensa che si forma sui vetri dell’auto? Il fenomeno è naturale ed è presto spiegato. Succede che quando l’aria esterna sia più fredda e quella all’interno dell’abitacolo che non solo è più calda, ma anche più umida, ecco che si forma quella scocciante patina bianca che riduce molto la visibilità.

Come mai troviamo la condensa sui finestrini dell’auto

Ad accentuare questo problema potrebbero essere i tappetini o i sedili bagnati che nell’asciugarsi fanno evaporare acqua che forma la fastidiosa condensa sui finestrini e siccome le macchine oggigiorno chiudono meglio, riescono cioè a isolare meglio l’ambiente interno dal quello esterno, non facendo entrare aria, ecco che il problema si accentua. Ma è un disagio di facile soluzione…

Come eliminare la condensa

Quando si entra in auto la prima cosa è accendere il motore, aspettare un pochino, e solo a seguire accendere l’aria condizionata che prevede anche la funzione anti-appannamento. L’aria dovrà essere dapprima tiepida, poi aumentata gradualmente. Grazie all’aria condizionata l’umidità nell’abitacolo tenderà ad asciugarsi andando a eliminare anche quella sorta di coltre che si è formata sui vetri. In alternativa è possibile aprire i finestrini dell’auto e fare entrare l’aria esterna, anche questa è una soluzione veloce per eliminare la condensa.

Come evitare che si formi la condensa

Sta di fatto che comunque ci sono anche rimedi che evitano che si formi la condensa. Alcuni piccoli accorgimenti che evitano al conducente di incorrere quasi quotidianamente in questa scocciatura. Di cosa si tratta? Facile… Non è da sottovalutare la pulizia interna alla vostra auto, perché la polvere favorisce la condensa. Da non dimenticare di far asciugare tappetini e sedili nel caso in cui si fossero bagnati a causa della pioggia. Piccole accortezze quelle da tenere per evitare di trovarvi ad avere a che fare con la seccatura della condensa.