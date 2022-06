Arredare un esterno a Roma: come scegliere la copertura ideale

Nel mondo del design dei locali, lo spazio esterno ricopre un ruolo fondamentale. La scelta degli arredi è importantissima per trasmettere professionalità, eccelenza e fiducia nello sguardo del cliente potenziale di un ristorante o una pasticceria nel centro storico di una città.

L’esterno non è altro che la “presentazione” del locale, qualcosa a cui bisogna prestare la dovuta attenzione.

Lo sanno quasi tutti i ristoranti di Roma, soprattutto quando entriamo nelle liste dei più famosi ed apprezzati. Lo stesso vale anche per gli hotel, che cercano di distinguersi dalla massa ed attirare sempre nuovi clienti.

In tante sono le strutture ad aver scelto Bahama come marchio di riferimento per le proprie coperture da esterno, soprattutto ristoranti e hotel di lusso.

Il marchio Bahama è già comparso nei registri di grandi strutture, come l’Hotel Sacher a Vienna, il Burj Al Arab a Dubai, e alcuni degli alberghi della catena Sheraton – Hotels & Resorts.

A Roma, lo ritroviamo all’esterno del Hotel de la Ville, uno degli alberghi storici più apprezzati di tutta la città.

Bahama Jumbrella al Hotel de la Ville

Cosa ha spinto i proprietari del Hotel de la Ville e l’architetto Tommaso Ziffer ideato il restyling di questo luogo così esclusivo e unico, a scegliere gli ombrelloni Bahama Jumbrella?

Un’architetto professionale che sceglie l’arredamento per l’esterno si lascia conquistare dall’eleganza e dalla semplicità della forma di questi ombrelloni.

Colorazioni delicate, forme sinuose e sottili, ampio spazio d’ombra e praticità nell’uso si uniscono ad una resistenza del tutto fuori dal comune, rendendo questi ombrelloni davvero formidabili.

La robusta struttura centrale, realizzata grazie al brevetto Bahama, è stata pensata appositamente per poter resistere al vento e a qualsiasi tipo di interferenza esterna.

Gli ospiti dell’hotel sono costantemente protetti, sia in estate che in inverno, da sole e da pioggia, e non rischiano di essere privati della bellezza dello spazio esterno.

Per l’ombrellone modello Jumbrella sono disponibili accessori indispensabili per un locale di alta professionalità: luci, riscaldatori a raggi infrarossi, musica, integrabili nella colonna in modo esteticamente pulito e senza nessun cavo a vista.

Bahama Jumbrella OutSide – l’ombrellone molto robusto con braccio latterale

Ultimamente, il marchio Bahama ha presentato al pubblico una nuova interessante proposta.

Parliamo degli ombrelloni Jumbrella OutSide, modelli dalla forte flessibilità, robustezza, resistività e semplicità di posizionamento. Rispetto ai modelli precedenti, che richiedevano la presenza di una base centrale, con Jumbrella OutSide Bahama introduce la colonna laterale.Il perno dell’ombrellone si sposta dal centro al lato (con un meccanismo servoassistito, brevettato Bahama), dando la possibilità agli acquirenti di ottimizzare lo spazio come mai prima.

Tutti i ristoranti, gli hotel e i bar che vogliono “guadagnare” spazio extra, possono sfruttare questo strumento per unire praticità e bellezza estetica.

Sfruttando la giusta composizione tra ombrellone, sedie e tavoli, si riesce a creare uno spazio amalgamato e coerente, che trasmette sensazioni positive a tutti gli ospiti.

Allo stesso modo, Bahama permette di personalizzare gli ombrelloni ed aggiungere accessori speciali ed estremamente utili. Tra questi, bisognerebbe citare:

– L’impianto di riscaldamento a raggi infrarossi Heater

– L’illuminazione LED RGB

– Il possibile collegamento con canale TVR

– La possibilità di aggiungere componenti in acciaio INOX V4A (consigliato per gli ombrelloni destinati a finire in prossimità di stabilimenti balneari, particolarmente sensibili alla salsedine)

Nel 2021 l’ombrellone con colonna laterale Bahama Jumbrella Outside ha vinto il noto premio europeo IF Design Award. Questo modello è stato apprezzato dagli architetti e ingegneri più famosi.