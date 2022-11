artigrafichevilla.it – la stampa di qualità è sempre più online

Il primo step nella ricerca online

L’abitudine a fare ricerche su internet per qualsiasi tipo di informazione e servizio è ormai talmente radicata che anche quando c’è bisogno di stampare qualcosa – dalla campagna pubblicitaria al libro, fino agli adesivi personalizzati – è lì che si cercano i primi indizi.

Per questo, ci siamo messi nei panni di chi ha bisogno di una tipografia che stampi in alta qualità e tiratura, ma a prezzi contenuti, e abbiamo trovato tantissimi riferimenti. Tuttavia, facendo una ricerca un po’ più approfondita, scopriamo che ci sono molte realtà online più adatte a stampe con una tiratura modesta, meno indicate a produrre stampati professionali.

Senza arrenderci, troviamo una tipografia che nasce negli anni ’60 e, oggi, offre anche servizi online. Parliamo della tipografia artigrafichevilla.it , che dalla sua sede lombarda, serve clienti in tutta Italia e in Europa. Quello che ci ha colpito di più di questa realtà è la sua professionalità: si tratta infatti di un’azienda familiare che lavora nel campo della stampa da sessant’anni e che ha saputo rinnovarsi continuamente, rimanendo al passo coi tempi, fino ad approdare ai servizi online, per prodotti che hanno la stessa qualità e la cura degli stampati di una volta.

Il secondo step nella ricerca online

Una volta trovato il servizio o l’azienda di interesse, solitamente si procede con la ricerca di opinioni e commenti, per verificare qual è il sentiment degli utenti e dei clienti. Nel caso della tipografia artigrafichevilla, i commenti sono molto positivi: la soddisfazione per la professionalità, la qualità dei lavori, la velocità di esecuzione e i costi sempre ottimizzati sono tra i più diffusi nel web. I clienti storici dell’azienda pensano che questa tipografia sia affidabile e all’avanguardia e apprezzano molto che si tratti di una realtà proiettata verso il futuro, ma ancora saldamente ancorata alle sue origini. Nessun call center a rispondere ai clienti, ma persone che fanno parte dell’azienda da anni e che sanno anche offrire una consulenza mirata e su misura alle richieste che, ogni giorno, arrivano alla tipografia.

Il passaggio offline/online

Un po’ come accadde nel passaggio tra il cinema muto e quello sonoro, non tutte le realtà sono state in grado di cogliere e sfruttare al meglio il passaggio tra modalità lavorativa offline e online. Artigrafichevilla, con i suoi 50.000 ordini evasi ogni anno, ha saputo convogliare la sua esperienza sessantennale nell’artigianalità pura in un modo nuovo e moderno di lavorare. Per questo, sono moltissime le aziende e le agenzie di comunicazione e pubblicità che si rivolgono a questa tipografia per i loro lavori.

E quando c’è bisogno di una consulenza o di lavorare su un file, il reparto grafico dell’azienda è sempre disponibile e preparata ad aiutare i clienti.

E la stampa digitale e quella offset sono disponibili anche per chi ha esigenze particolari di nobilitazione dello stampato, perché si distingua dalla massa.