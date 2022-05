Assicurazione auto: le garanzie aggiuntive da includere nella polizza

La scelta dell’assicurazione auto non è semplice come un tempo perché le esigenze degli automobilisti sono sempre più complesse e richiedono completezza nei contratti assicurativi, al fine di porre una reale tutela in capo al proprietario di un veicolo, alla luce anche di grandi innovazioni tecniche che rivoluzionano in modo permanente il comparto automobilistico.

Si è detto che la tutela deve essere reale e non solamente teorica o minimale per una ragione: la necessità di garanzie accessorie che coprano eventi critici e includano una migliore assistenza all’automobilista durante l’utilizzo del suo veicolo.

Oggi l’argomento delle garanzie accessorie è sempre più trattato e studiato dagli addetti del settore assicurativo e automobilistico per giungere ad una migliore consapevolezza e per sviluppare un indotto di servizi che possano fornire ai clienti quella sicurezza costante in ispecie contro eventi considerati di massima sfortuna.

Assicurazione contro il furto

Prendiamo la garanzia accessoria contro il furto dell’auto, una piaga che le assicurazioni stanno combattendo anche con i nuovi ritrovati della tecnica quali le cosiddette scatole nere per l’individuazione del veicolo. Il furto dell’auto colpisce ancora molte regioni italiane in particolare ma non è assente, specificatamente, in nessuna regione.

In generale il cliente si tutela a parte con un’assicurazione auto che si prenda cura della propria Rc Auto, obbligatoria per legge, ma aggiungendo le necessarie garanzie accessorie, in modo tale da avere un vero contratto assicurativo comprensivo di tutto ciò di cui l’automobilista avrebbe bisogno, sulla base delle sue reali esigenze ma anche secondo possibili timori.

L’Italia gode di un mercato assicurativo molto variegato e ricco di offerte, quindi c’è molta scelta ma è evidente che tra le polizze specializzate nel coprire garanzie accessorie una delle più complete è l’assicurazione auto di Allianz Direct proprio per la sua previsione dettagliata di tante situazioni da tutelare con il suo pacchetto assicurativo di assistenza.

Pacchetto assicurativo

Allianz Direct, infatti, ha pensato ad un pacchetto assicurativo ben strutturato che garantisca l’automobilista contro il furto e l’incendio ed anche contro gli eventi critici incorsi nel caso in cui vi sia bisogno di assistenza stradale ed auto sostitutiva.

Nello specifico esiste la possibilità di aderire ad un’offerta assicurativa che Allianz Direct pone sotto ad un “ombrello” chiamato Assistenza Stradale: tale garanzia offre la possibilità di usare, in risposta a determinati eventi, una centrale operativa vera e propria che gestisce l’invio di un carro attrezzi in soccorso ed una possibile auto sostitutiva.

Si parla di questa garanzia non solo contro il furto classico ma anche contro furti parziali, tentati e portati a termine non solo contro il veicolo nella sua interezza ma contro parti del veicolo che vengano mutilate al punto da impedire la circolazione stradale e richiedere, appunto, l’intervento dell’istituto assicurativo tramite la sua centrale operativa dedicata.

Tale garanzia si incastra molto razionalmente con la classica “Furto e Incendio” che valuti il valore del veicolo rubato o distrutto e ne risarcisca, in tutto o in parte a seconda delle caratteristiche del veicolo, il costo secondo le tabelle assicurative ed il contratto sottoscritto.