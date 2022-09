Assicurazione online: facciamo il punto su come richiedere un preventivo

Continua a crescere il settore delle assicurazioni online. Ormai le compagnie che sfruttano il web per la vendita diretta delle loro polizze rappresentano un punto fermo per una percentuale sempre più elevata di italiani.

Questa tendenza è confermata anche dalle ultime statistiche pubblicate sull’argomento: non solo sono aumentate le ricerche di preventivi online, ma anche la sottoscrizione di polizze.

La tendenza diventa ancora più evidente se si guarda alle assicurazioni auto: ormai un automobilista su treacquista la sua nuova polizza RC auto sfruttando il web o addirittura e applicazioni installate sul suo smartphone. Ma sarebbe un errore pensare che le compagnie online si limitino alla vendita di polizze auto: ormai tramite internet è possibile richiedere sottoscrivere ogni tipo di assicurazione, da quella sui veicoli a quelle sulla casa o sugli infortuni.

A chi richiedere un preventivo assicurazione online

Per scegliere l’assicurazione più indicata per le proprie necessità è possibile rivolgersi ai portali comparatori, risorse che permettono di richiedere un preventivo e fare un confronto tra le varie opzioni sul mercato.

A questo proposito, visita 6sicuro.it, portale del gruppo Assiteca dove potrai scoprire quali sono le soluzioni più convenienti tra quelle formulate dalle migliori compagnie assicurative. Su questo sito si possono conoscere le proposte relative alle polizze auto e moto e alle assicurazioni sui veicoli commerciali, sulla vita, sulla casa, sugli infortuni e sui viaggi.

Il servizio messo a disposizione da portali com 6sicuro.it permette di calcolare il preventivo delle polizze proposte da tutte le compagnie online: si parla quindi di realtà serie ed affidabili quali Quixa, Prima.it, ConTe, Zurich Connect, Linear, Allianz Direct, GenialClick, Verti, Direct e Genertel.

L’utilizzo del preventivatore è completamente gratuito e non incide in alcun modo sull’entità del premio delle assicurazioni: è uno strumento perfetto per conoscere le caratteristiche delle varie offerte presenti sul mercato e scoprire quali sono le più convenienti.

Dalla polizza vita all’assicurazione viaggio: l’importanza di calcolare il preventivo online

Chi sceglie di stipulare una polizza vita garantisce ai suoi cari una maggiore serenità economica nel caso in cui egli muoia o rimanga gravemente invalido. L’assicurazione sulla casa è disponibile in varie formule e può coprire i danni subiti dall’edificio, ma anche dalle cose e dalle persone che vi sono all’interno.

La polizza infortuni permette di ricevere un indennizzo in caso di morte o di invalidità a causa di un infortunio, ma anche un’indennità per la copertura delle spese mediche.

Le polizze viaggio coprono l’assicurato dai rischi tipici collegati ai viaggi: dallo smarrimento e la cancellazione del volo fino alla tutela legale internazionale ed alla copertura delle spese mediche.

Come calcolare online il preventivo di un’assicurazione per veicoli

E poi ci sono le polizze auto, moto e veicoli commerciali, che sono le più richieste, visto che i veicoli possono circolare solo se sono dotati di un’assicurazione che copra come minimo la Responsabilità Civile.

Calcolare con siti come 6sicuro.it il preventivo di un’assicurazione online per un veicolo è estremamente semplice e veloce: basta inserire nel modulo una serie di dati che riguardano il mezzo in questione, il contraente e la sua storia assicurativa.

Dopo aver riempito i form con tutte queste informazioni, il sistema mostra sullo schermo tutte le offerte in linea con i dati inseriti: in questo modo si può fare un confronto immediato ed individuare molto rapidamente le soluzioni più interessanti.

Il preventivo può essere ulteriormente personalizzato con l’aggiunta delle cosiddette garanzie accessorie, che permettono di estendere la copertura in base alle esigenze del contraente.