Assicurazione per architetti: perché stipularla e quali sono gli esperti a cui affidarsi

Una polizza assicurativa che deve essere sottoscritta dal libero professionista in modo tale da tutelare il cliente e garantirgli un risarcimento in caso di danni subiti: stiamo parlando della polizza RC professionale, ormai obbligatoria per professionisti come Avvocati, Geometri ma anche Architetti.

Il Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 148/2011, introduce infatti l’obbligo di stipulare una Polizza di Responsabilità Civile Professionale per tutti i professionisti regolarmente iscritti all’Ordine degli Architetti.

Questo tipo di polizza assicurativa copre una serie di rischi a cui può andare incontro il professionista: pensiamo a richieste di risarcimento da clienti o enti pubblici e privati, errori di progettazione, inosservanza alle disposizioni di sicurezza previste nei luoghi di lavoro ed errori relativi alla documentazione dei progetti e delle pratiche. In questo modo puoi tutelarti da tutti quegli errori che possono verificarsi durante l’esercizio della professione e che possono portare a diverse conseguenze negative.

In altre parole, con la polizza RC Professionale puoi proteggere quanto hai costruito negli anni così da svolgere, ogni giorno, il tuo lavoro con la massima serenità!

Può essere stipulata sia da Studi Associati, per sottoscrivere pacchetti assicurativi collettivi, che da professionisti che lavorano per conto di studi, così da doversi tutelare in maniera autonoma.

Ma quali sono i dubbi e le criticità di un architetto che si trova a dover scegliere un prodotto assicurativo?

Per un professionista non è facile districarsi nel gergo tecnico insurance, tra le disparate coperture, le plurime clausole, le offerte formulate nel materiale informativo messo a disposizione dalle compagnie.

Per non parlare del contesto attuale, in cui i professionisti tecnici si trovano a doversi districare fra pratiche edilizie e detrazioni, legate al Superbonus 110% e diversi bonus edilizi.

È perciò importante richiedere la consulenza di un esperto che sappia aiutarti nella scelta della polizza adatta a te.

Sono numerosi i player che offrono polizze RC Professionali, come Axieme: il primo consulente assicurativo digitale e indipendente che ti permette di acquistare l’Assicurazione Architetti online velocemente e comodamente da casa tua ma con l’assistenza di un consulente dedicato di cui ogni cliente ha recapiti e numero telefonico diretto.

Axieme è un broker assicurativo, significa che collabora con diverse compagnie tra cui può selezionare i migliori prodotti in modo indipendente garantendo varietà di scelta ai clienti.

Axieme è anche l’assicurazione che fa del bene. È infatti la prima realtà nel settore assicurativo con un modello etico e sostenibile esclusivo grazie al “Giveback”, che ogni assicurato può scegliere di destinare alle associazioni benefiche partner.

Gli esperti del settore la definiscono “Social Insurance”: “social” perché la community contribuisce a fare del bene con una logica mutualistica e “social” anche per l’impatto sociale che ciascuno di noi può avere scegliendo di assicurarsi in questa modalità.