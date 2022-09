Attilio Romita al GF VIP: chi è, età, carriera del giornalista, moglie, figli e Instagram

Attilio Romita farà parte dei vipponi scelti da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip, che prenderò il via a partire dal prossimo lunedì 19 settembre 2022. La casa più spiata d’Italia, quindi, sta per riaprirsi e Attilio, noto giornalista, è pronto a raccontarsi a cuore aperto, tra vita privata e carriera brillante, facendo scoprire lati inediti della sua persona.

Dagli inizi al debutto di Attilio Romita

Attilio Romita è un giornalista di 69 anni, originario di Bari, storico volto del Tg1 e del Tg2. Ha fatto la storia del giornalismo televisivo dagli anni ’90 in poi. E dopo una lunga carriera sembra essere pronto a partecipare alla nuova edizione del Gf Vip 2022.

Cenni biografici

Tornando alla sua biografia: ecco un po’ quella che potremmo definire la sua scheda anagrafica, con i dati salienti:

Nome : Attilio Romita

: Attilio Romita Età : 69 anni

: 69 anni Data di nascita : 1 agosto 1953

: 1 agosto 1953 Luogo di nascita : Bari

: Bari Segno Zodiacale: Leone

Leone Professione: Giornalista

Giornalista Profilo Instagram Ufficiale: @romitaattilio

La sua biografia

Attilio Romita nasce l’1 agosto 1953 a Bari. Si laurea in giurisprudenza e muove i primi passi nella radio privata di Bari Radiounoed. Ottenuto il contratto di praticante professionista nel 1979, si specializza come giornalista sportivo ed entra nel mondo del giornalismo televisivo nel 1995 sostituendo Adele Ammendola al Tg2. Passa poi al Tg1 quando Lilli Gruber si candida al parlamento europeo. Entra nella direzione del Tgr Puglia nel 2013 e collabora con TeleNorba. Nello stesso anno fa parte del cast di Altrimenti ci arrabbiamo di Milly Carlucci, insieme ad Amadeus, Maria Grazia Cucinotta e Gabriele Rossi.

Chi è la moglie, vita privata

Dal 2016 è sposato con l’imprenditrice Mimma Fusco, ma in passato è stato sposato con Angela, con la quale ha avuto una figlia, Alessia, al momento impiegata presso la multinazionale Tempo.

Instagram: Attilio Romita punta sui social

Il profilo instagram di Attilio Romita @romitaattilio conta più di 1000 followers, con cui condivide soprattutto ciò che riguarda il suo lavoro ma anche i momenti in famiglia con la moglie e la figlia.