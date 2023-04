Attrezzature professionali per bar, ristoranti e attività commerciali: come sceglierle e a chi affidarsi

In questo momento così complesso per la nostra economia, chi gestisce un’attività commerciale, e dunque deve contare essenzialmente sulle proprie ‘forze’ per riuscire ad andare avanti, ha l’obbligo di ridurre al minimo se non del tutto ogni possibile errore. Del resto gli esercenti, stretti nella morsa dei rincari, del costo del lavoro sempre più alto, e con in più le difficoltà talvolta perfino per trovare personale, sono tra coloro che più stanno pagando questo periodo di crisi, iniziato con la pandemia e che prosegue tuttora in virtù del difficile clima internazionale. Tra i settori più colpiti ci sono senza dubbio quello turistico-alberghiero e quello della ristorazione. Ecco perché, allora, ogni singola scelta dei commercianti non può essere lasciata al caso.

A chi affidarsi per le attrezzature professionali per la propria attività

Se infatti sui fattori esterni poco o nulla si può fare, su quelli “interni”, ossia quelli dove il singolo imprenditore può mettere mano, i margini d’azione decisionali sono chiaramente molto più ampi. Tra le decisioni più importanti da prendere c’è senza dubbio quella della scelta delle attrezzature professionali, dalla quale dipende una grossa fetta del possibile successo futuro di un’attività commerciale. E questo tanto all’inizio, perché richiede un cospicuo investimento (e a maggior ragione non si può rischiare di affidarsi ad una ditta di forniture “scadente”), quanto poi nel tempo considerando che la loro manutenzione richiederà ulteriori spese e impiego di risorse. Pertanto ogni imprenditore deve saper scegliere con cura il partner commerciale della propria attività professionale, ovvero il soggetto giusto a cui affidarsi per acquistare il materiale necessario a seconda dell’attività svolta (bar, ristorante, albergo, ecc.). Già ma come fare? Intanto partendo da una ricerca di mercato per capire quali siano le migliori aziende di fornitura e assistenza di attrezzature/macchinari professionali e avere così un quadro completo della situazione; dopodiché si deve iniziare la scrematura per capire quale sia la ditta che più fa al caso nostro.

Come scegliere il miglior partner commerciale per l’attrezzatura professionale di bar, ristoranti e alberghi (e non solo)

Un altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione è l’esperienza maturata sul mercato. E’ chiaro che questo è un fattore incidente, da tenere bene a mente e mettere in relazione, in aggiunta, con recensioni e pareri di chi è già cliente laddove possibile. Tutti aspetti che confluiscono in un parametro che non si può prescindere: la competenza. E questo sin dall’inizio, dalle fasi cioè di progettazione fino alla scelta delle attrezzature, perché è proprio da qui che dipenderà buona parte del successo della nostra attività come detto. Lo ribadiamo: sbagliare l’investimento iniziale scegliendo il partner commerciale sbagliato potrebbe rivelarsi una mossa fatale.

Perché scegliere Breda Servizi

Tra i marchi di maggior affidabilità in questo settore c’è sicuramente la Breda Servizi (qui il sito ufficiale bredaservizi.it) che opera sul mercato da ben 25 anni. L’azienda è specializzata in fornitura, assistenza tecnica, installazione di attrezzature professionali per bar, alberghi, ristoranti, laboratori alimentari professionali e tutte le attività riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande. Tra i punti di forza c’è senza dubbio il pacchetto trasversale di servizi offerto a 360°, in grado di rispondere con efficacia ed efficienza a tutte le richieste dei clienti. Certificazioni di qualità, trasparenza e sicurezza e un team competente ed esperto completano il ‘focus’ di questa società. Chi l’ha provata, come dimostrano i tanti feedback positivi ricevuti, è certo di aver fatto la scelta giusta.