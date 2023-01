Auguri di Buon Anno 2023: frasi, aforismi, cartoline e video per gli auguri di Capodanno

Auguri di Buon Anno 2023. Concluso il Natale tutta Italia si prepara a festeggiare, seppur in modo molto particolare per via della pandemia che sta travolgendo il nostro Paese (e non solo), l’arrivo del nuovo anno. Iniziamo a raccogliere le migliori frasi e aforismi da inviare per augurare Buon Anno 2023 a tutti i nostri contatti WhatsApp. La notte di Capodanno, infatti, dopo la mezzanotte in tantissime persone si collegano a WhatsApp per inviare gli auguri di buon anno nuovo e per questo motivo abbiamo pensato di facilitare la ricerca degli auguri di Capodanno 2023 da inviare raccogliendo le migliori frasi originali, aforismi divertenti, cartoline di auguri e video simpatici per fare gli auguri di buon anno nuovo.

Auguri di Buon Anno 2023 da inviare su WhatsApp

Come sempre il nostro consiglio è quello di prendere spunto dalle proposte fornite e ricavare un qualcosa di originale per rendere davvero speciali i nostri auguri. Ecco allora un elenco con idee simpatiche e divertenti con cui comorre i testi da inoltrare poi magari su WhatsApp, Instagram o Messenger.

Che ogni giorno di questo 2023 sia per te un Capodanno, ci sia sempre un nuovo inizio, qualcosa da festeggiare e nuovi desideri da realizzare.

Non esistono errori, esistono solo nuove opportunità. Quest’anno sbaglia quanto più puoi, prova qualcosa di nuovo, fallisci e ricomincia. Se non si sbaglia mai, non ci si diverte!

Quest’anno lascia la strada maestra e prendi tutti i sentieri possibili. Vai dove non sei mai stato, guarda dove non hai mai guardato, osserva il mondo da nuove prospettive. E sarà tutto molto più bello.

Hai 365 nuove opportunità. Sfruttale tutte e rendile speciali!

Che il nuovo anno ti porti tutto quello che desideri, che ogni giorno tu possa alzarti con il sorriso, che tu possa trovare lungo la strada di questo 2023 tutto quello che cerchi. Buon Anno!

Ti auguro di emozionarti, sorridere, gridare di gioia, di stupore, di ricevere mille abbracci e dare mille baci, di essere felice e di goderti appieno ogni momento!

Le migliori frasi da inviare a Capodanno 2023

Quelle appena lette sono solo alcuni esempi. Concentriamoci ora su altre frasi che potrebbero fare al caso vostro. Del resto più possibilità di scelta c’è e meglio è non trovate? Carta e penna allora, simbolicamente chiaramente, e prendete qualche appunto. Vi ricordiamo che sul nostro sito www.ilcorrieredellacitta.com potete trovare tutte le guide utili per rendere indimenticabili i vostri auguri.

Che il 2023 sia l’anno in cui raggiungi tutti i tuoi traguardi sapendo che io sarò sempre lì a fare il tifo per te! Auguri di Buon Anno Nuovo!

Il mio 2023 sarà bellissimo solo se ti avrò accanto. Sei il mio sole, il mio mare, il mio cielo, la mia musica. Buon Anno!

Farò di tutto per rendere il 2023 l’anno dei tuoi sogni. Auguri!

L’augurio è che tu possa riuscire a realizzare nel 2023 tutti i tuoi obiettivi. Che poi però ora che ci penso sono gli stessi del 2021, che avevi tentato nel 2020, elencato nel 2019, annunciato nel 2018, dichiarato nel 2017, urlato nel 2016, scritto nel 2015, provato nel 2011 e niente, dai, allora vedrai che il 2023 sarà quello giusto!

Non vedo l’ora che inizi questo nuovo anno da passare con te!

Ti aspettano giornate meravigliose, soddisfazioni da godere, obiettivi da raggiungere. E 365 baci e 365 volte in cui ti dirò ti amo!

Che il 2023 sia come il brindisi di mezzanotte: carico di luce, rumoroso di divertimento, vicino alle persone care, pieno di desideri e un po’ alcolico!

Ovunque ci porti il 2023 ci voglio andare mano nella mano con te. Grazie di esserci!

Tanti auguri per un 2023 pieno di S: salute, soldi, serenità e successo. Non ho scritto ‘sesso’ perché faccio gli auguri, non i miracoli!

Sono sicuro che il 2023 sarà l’anno del tuo riscatto! Ora cerco qualcuno per farti rapire…poi non dire che non sono un amico!

Frasi famose per augurare buon 2023

E’ arrivato ora il momento di concentrarsi sulle frasi e sulle citazioni famose un’ulteriore alternativa per realizzare messaggi mai banali da inviare a chi vogliamo bene.

Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’Anno Nuovo. Un pessimista sta in piedi fino a mezzanotte per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato. (Bill Vaughan)

E così eccoci all’ultimo dell’anno… Un altro anno se ne è andato e cosa ho realizzato quest’anno che non abbia realizzato gli anni passati? Nulla! Che coerenza, eh? (Peanuts, Charles M. Schulz)

Il comportamento giusto per tutto il periodo delle feste è quello di essere ubriaco. Tale stato culmina nel Capodanno quando sei così ubriaco da baciare la donna che hai sposato. (P. J. O’Rourke)

Quanto dura un amore non corrisposto? Mesi, anni, anche lustri… Il bello di un anno non corrisposto è che dura solo un anno. (Fabrizio Caramagna)

Il mese di gennaio è quello in cui si fanno gli auguri ai propri amici. Gli altri mesi sono quelli in cui gli auguri non si realizzano. (Georg Lichtenberg)

Immagini divertenti e simpatiche Buon Anno 2023

Se invece preferite mandare ai vostri contatti una bella foto, a volte si sa un’immagine vale più di mille parole, ecco una selezione di foto simpatiche e colorate. Riportiamo di seguito infatti le migliori immagini divertenti e simpatiche da inviare ad amici, parenti e colleghi di lavoro la notte di Capodanno 2023 per augurare buon anno nuovo a tutti i nostri contatti tramite WhatsApp, Telegram, Instagram o Facebook Messenger.