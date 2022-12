Auguri di Buon Anno Nuovo su WhatsApp: le migliori frasi e immagini da scaricare a Capodanno 2023

Buon anno a tutti! Come fare gli auguri di Buon Anno Nuovo su WhatsApp? Le modalità per augurare buon 2023 ad amici e parenti sono molteplici, in questo articolo riepiloghiamo tutte le soluzioni a vostra disposizione per un messaggio da inviare simpatico e originale.

Per stupire i vostri cari nel giorno di Capodanno 2023 abbiamo realizzato uno speciale con tutte le migliori frasi e immagini da scaricare e condividere all’interno delle conversazioni WhatsApp. Gli stessi contenuti (scatti, GIF animate, adesivi e video) possono essere condivisi anche su Facebook o inviati su Messenger ed altri social network come Instagram o Twitter.

Nelle prossime righe vedremo come scaricare foto divertenti e animate da mandare su WhatsApp nelle chat di gruppo ma anche nelle conversazioni private. Ecco le migliori immagini, cartoline e biglietti di auguri a tema Capodanno 2023 da inviare su WhatsApp.

Come scaricare le immagini per augurare Buon Anno Nuovo

Scaricare le immagini più belle per Capodanno 2023 è semplice e veloce. In questa guida agli auguri di Buon Anno Nuovo vedremo come ottenere le migliori foto da condividere su WhatsApp e Facebook per augurare buon 2023 a tutti i nostri contatti. In questo articolo abbiamo caricato i migliori contenuti di fine anno, pronti per essere scaricati gratuitamente e inviati su tutte le principali piattaforme social. Per scaricare le immagini di Capodanno 2023 è sufficiente tenere il dito sull’immagine che desideriamo scaricare gratis, subito dopo comparirà un menu che permette di selezionare la voce “Salva”. In automatico l’immagine sarà salvata nel rullino fotografico del nostro smartphone, pronta per essere condivisa su Facebook o inviata in chat su WhatsApp.

Per tutti coloro che desiderano scaricare le immagini di Buon Anno Nuovo su computer, invece, basta usare il tasto destro del mouse sopra il bigliettino da scaricare e cliccare su “Salva con nome”. Ricordiamo che tutte le immagini animate, GIF e cartoline di Capodanno sono valide per fare auguri originali, simpatici e divertenti a tutti i nostri conoscenti, di seguito l’elenco completo da sfogliare e scaricare gratuitamente su tutti i dispositivi: dall’iPhone agli smartphone Android.

Le foto più belle da inviare a Capodanno

Ed ecco, di seguito, le migliori immagini animate, cartoline divertenti, adesivi e sticker per fare gli auguri di Buon Anno Nuovo 2023 a tutti i nostri contatti WhatsApp e Facebook.

Le frasi più belle e originali per Capodanno

Dopo la ‘carrellata’ di immagini da inviare ad amici e parenti, ecco alcune frasi, originali, divertenti e simpatiche, da inviare per augurare buon anno perché a volte basta davvero poco. E il pensiero è quello che conta.

E ora diamo il benvenuto al nuovo anno. Pieno di cose che non ci sono mai state (Rainer Maria Rilke)

Il capodanno è il compleanno di tutti (Charles Lamba)

L’unica gioia al mondo è cominciare. Ed è bello vivere perché vivere è cominciare sempre, ad ogni istante (Cesare Pavese)

Mi auguro soltanto di mantenere quello che ho, al nuovo anno non ho da chiedere di più (Friedrich Hebbel)

Chi mangia lenticchie a Capodanno conta quattrini tutto l’anno (proverbio)

Non può essere già un nuovo anno. Io non ho ancora finito l’anno scorso (Charles M. Schulz)

Scommetto che dal canto suo l’anno che viene spera che sia la gente a essere migliore (Mafalda)