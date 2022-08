Auguri di buon Ferragosto 2022: tutte le frasi e le immagini più belle da inviare su WhatsApp e Facebook

Buon Ferragosto 2022 a tutti! Ma credete davvero di potervela cavare con una frase così? Ovviamente no: in tempi in cui si fa a gara per mostrare sui social network le foto e le frasi più belle e d’effetto, non è assolutamente possibile scambiarsi gli auguri utilizzando solo un paio di parole e sempre le stesse.

Ecco allora tutte per voi una serie di frasi, che potrete ovviamente personalizzare, da inviare ad amici e parenti o da mettere nella vostra bacheca Facebook, corredate da una galleria di immagini da allegare al messaggio.

Perché si chiama Ferragosto? Le origini

Ma prima due parole sul Ferragosto: molti credono sia una festa senza alcun significato, ma si sbagliano. Si tratta di una festività che ha origini davvero antiche, visto che risale addirittura alla Roma imperiale, quando veniva chiamata Ferae Augusti (riposo di Augusto), in onore di Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano, da cui deriva il nome del mese di agosto.

All’epoca in quell’occasione ci si dedicava al riposo e ai festeggiamenti. Quella tradizione in realtà traeva origine da una ancora più antica, quella dei Consualia, che erano delle feste dedicate a Conso, il dio della terra e della fertilità, che celebravano la fine dei lavori agricoli.

Tornando ai giorni d’oggi, adesso tradizione vuole si stia in compagnia di amici, al mare, in montagna: grande importanza si dà al pranzo di Ferragosto, ma anche agli scherzi, alle cocomerate e ai “gavettoni”. L’importante è divertirsi e stare bene insieme.

Ricordiamoci che il Ferragosto per i credenti è anche una ricorrenza religiosa, visto che per i cattolici si celebra l’assunzione di Maria, mentre per la Chiesa ortodossa e la Chiesa apostolica armena la festa della Dormizione di Maria.

Le migliori frasi da inviare

Ma ecco le frasi da inviare ai vostri amici.

Tra una fetta di anguria e un fuoco di artificio spero che tu ti possa godere questa giornata!

Tra una risata, una fetta di cocomero e una grigliata troverò sempre il tempo di pensare a te, che sei lontano da me. Buon Ferragosto!

Notte di ferragosto

calda la spiaggia e caldo il mare

freddo questo mio cuore, senza te

(Gianni Morandi)

calda la spiaggia e caldo il mare freddo questo mio cuore, senza te (Gianni Morandi) La cosa importante non erano i fuochi d’artificio, ma il fatto di essere lì, quella sera in quel posto, a guardare il cielo noi due insieme nello stesso momento, ascoltare sottobraccio il boato dei fuochi, con lo sguardo rivolto nella stessa direzione di tutti coloro che si trovavano lì.

(Banana Yoshimoto)

(Banana Yoshimoto) A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, Ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po’ e dedicarsi a vivere.

(Stephen Littleword)

(Stephen Littleword) Conosco un bambino così povero che non ha mai veduto il mare: a Ferragosto lo vado a prendere in treno a Ostia lo voglio portare. “Ecco, guarda, gli dirò questo è il mare, pigliane un po’!” Col suo secchiello, fra tanta gente, potrà rubarne poco o niente: ma con gli occhi che sbarrerà il mare intero si prenderà. (Gianni Rodari)

A Ferragosto basta avere un panino, la vista del mare davanti a sé, degli amici con cui festeggiare e tutto sembra perfetto.

D’inverno non vedete l’ora che arrivi l’estate. D’estate avete paura che torni l’inverno. Per questo non vi stancate mai di rincorrere il posto dove non siete: dove è sempre estate. (Tim Roth)

Oggi sole e relax, spero che anche tu ti possa godere questa giornata lontano dal lavoro e dallo stress. Auguri per le feriae augustae.

Che sia un ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore, come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene.

(Stephen Littleword)

(Stephen Littleword) Ti auguro di grigliare come se fosse Natale, bere come fosse Capodanno e essere felice come una Pasqua.

Ferragosto è quando ti rendi conto che anche per quest’anno la prova costume è andate puoi cominciare a mangiare come vorresti!

Anche per quest’estate abbiamo puntato sulla simpatia, quindi possiamo goderci i festeggiamenti di Ferragosto senza tanti rimorsi e puntare al fisico da fotomodelle il prossimo anno. Tanti auguri amica mia!

Ti faccio gli auguri per questo Ferragosto e ti ricordo che Capodanno è dietro l’angolo, quindi ti devi organizzare!

Passano gli anni ma le domande restano le stesse: esiste Dio? Siamo soli nell’universo? Che fai a Ferragosto?

Ferragosto è fatto per stare in compagnia e per divertirsi, senza avere pensieri, spero che tu possa divertirti e gustare questa giornata di relax.

Auguri per un Ferragosto pieno di stelle cadenti in ritardo e qualche sogno che diventa realtà!

Mi sono preso una cotta formidabile. Fra fuochi e chitarre, in riva al mare e dentro un sacco a pelo. Perché tutti, una volta nella vita, abbiamo diritto di credere che le canzoni dell’estate siano state scritte apposta per noi.” (Massimo Gramellini)

Ti auguro un Ferragosto dolce e succoso come una grossa fetta d’anguria!

“Ci sono estati che ci porteremo addosso per sempre, estati che ricorderemo, estati che sogneremo di vivere ancora.” (frase tratta dal film “L’estate addosso”)