Auguri di Buona Pasquetta 2022: le frasi più belle da inviare lunedì 18 aprile

Auguri di Buona Pasquetta! Finalmente il Lunedì dell’Angelo che ci permette di prolungare le feste rimanendo ancora per un giorno tutti insieme. Un’occasione per riunirci tra amici, finire il lungo pranzo del giorno prima e rilassarci ancora un po’. A tal proposito abbiamo scelto qualche frase di augurio che potrebbe rendere felice i vostri cari: non facciamoci trovare impreparati!

Buona Pasquetta! Gli auguri e le foto più belle

Felice Pasquetta!

Buona Pasquetta. Ti auguro di passare un lunedì con le persone che ti rendono felice!

A tutti i miei cari… Buona Pasquetta!

Buongiorno …e Buona Pasquetta a tutti i miei cari!

Serena Pasquetta!

Pasqua con i tuoi, Pasquetta col K-way.

Finalmente un Lunedì di cui non ci possiamo lamentare… Buona Pasquetta!

Un abbraccio di gioia a te ed i tuoi familiari. Buona Pasquetta!

Che sia un giorno di sole,

non tanto fuori ma dentro di te,

che i sorrisi siano fonte di luce,

e che l’amicizia e i gesti condivisi,

si trasformino in una carica di energia durevole.

(Stephen Littleword)