Auguri di Halloween 2022, frasi e immagini per il 31 ottobre: i migliori messaggi da mandare su WhatsApp

Dolcetto o scherzetto? Siete pronti per la serata più spaventosa e temuta di sempre? Stiamo parlando di Halloween che, sulla scia americana, ormai si festeggia anche in Italia: un giorno amato da tutti, grandi e piccini. Tra maschere dell’orrore, fantasmi, streghe, zucche e trucchi che fanno paura. E spaventano. Noi del Corriere della Città, però, abbiamo pensato di stilare una serie di frasi carine e simpatiche da inviare agli amici sui social, da WhatsApp a Facebook per augurare Buon Halloween 2022!

Gli auguri da mandare il 31 ottobre per Halloween

Di seguito troverete un elenco di frasi, alcune tratte dai film, per augurare buon Halloween agli amici. Nulla di scontato, d’altra parte la festa non è prevedibile e il mistero è dietro l’angolo.

Ascoltali, i figli della notte. Che musica suonano! (Dracula)

Questo è Halloween, grida insieme a noi, fate largo a chi è speciale più di voi (Nightmare Before Christmas)

Ci sono notti in cui i lupi stanno in silenzio e solo la luna ulula (George Carlin)

Dove non c’è immaginazione non c’è orrore (Sir Arthur Conan Doyle)

Halloween avvolge la paura dell’innocenza come se fosse un dolce leggermente acidulo. Lascia che il terrore, quindi, si trasformi in delizia. (Nicholas Gordon)

Non c’è niente di più divertente di Halloween. Questa festa sarcastica riflette una domanda infernale di vendetta da parte dei bambini sul mondo degli adulti (Jean Baudrillard)

Se la notte è nera è perché nulla possa distrarci dai nostri incubi (Bill Watterson)

Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo (William Shakespeare)

I mostri sono reali, anche i fantasmi sono reali. Vivono dentro di noi e, a volte, vincono (Stephen King).

Le migliori immagini da inviare il 31 ottobre

Ecco, invece, qualche immaginare da inviare il 31 ottobre ai nostri amici, magari con una frase carina (o spaventosa) vicino! Siete pronti per fare dolcetto o scherzetto?