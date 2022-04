Auguri Pasqua 2022: frasi divertenti, immagini animate, cartoline e GIF

Auguri di Buona Pasqua 2022 a tutti i lettori de Il Corriere della Città. Per fare gli auguri a tutti i vostri amici, parenti e conoscenti abbiamo pensato di raggruppare i migliori auguri di Pasqua da mandare su WhatsApp, Facebook, Messenger ed altre piattaforme social per scambiarsi gli auguri nella giornata di oggi, domenica 17 aprile 2022.

In occasione della Santa Pasqua, infatti, ecco le migliori immagini animate, cartoline, GIF e frasi divertenti per scambiarsi gli auguri. In questo articolo troveremo tantissime frasi di auguri divertenti, simpatiche e originali da inviare a tutti i nostri contatti.

Auguri Pasqua 2022: frasi divertenti e originali

– Volevo farti una sorpresa per Pasqua, ma non sono riuscito a infilarmi nell’uovo…allora me lo son mangiato!

– Mi piacerebbe trovare un modo originale per augurarti Buona Pasqua, ma credo che il mio pensiero e il mio affetto sincero bastino. Tanti auguri!

– Pasqua non è un giorno qualunque, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita. Buona Pasqua.

– Un uovo nel piatto, una sorpresa che aspetta incartata: ecco gli ingredienti della felicità. Buona Pasqua 2022!

– Pasqua, la festa della gioia. Perché in questo periodo di gioia, il tuo cuore possa aprirsi a nuove dolcezze.

Auguri Pasqua 2022: frasi simpatiche e citazioni

– Quando c’è qualcuno il cui incubo è la bilancia una volta finita Pasqua: “La migliore sorpresa che io abbia mai trovato nell’uovo di Pasqua è un altro uovo di Pasqua”.

– Quando vi sentite in vena di considerazioni socio-religiose alla buona: “Di Natale più o meno tutti sanno qualcosa, con Pasqua è già più difficile. Ma tutti, davvero tutti, ricordano il menu del pranzo dalla nonna”.

– Che questa Pasqua, primavera di vita, sia foriera di infinita speranza e letizia per le menti ed i cuori. Buona Pasqua!

– Vorrei augurare a tutti una Pasqua che rinnovi la speranza nei cuori e faccia ritrovare il sorriso anche a chi l’ha perso da tempo.

– Per buttarla sul filosofico: “Non è forse l’attesa della sorpresa la stessa sorpresa, soprattutto quando puoi fracassare a mani nude un uovo di cioccolato?”.

– Per quell’amico che vorreste invitare a pranzo ma che non si scolla dal forno della nonna: “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi… no, la lasagna non è considerata una persona”.

– Per la chat famigliare di WhatsApp: “Gesù risorge a Pasqua, ma noi tutti rischiamo la morte quando ci sediamo a tavola”.

Auguri Pasqua 2022: le migliori frasi da mandare su WhatsApp

-Con l’augurio che, nonostante la situazione che stiamo vivendo, possa essere una Pasqua serena in famiglia

– In tempi tristi e cupi possa la speranza essere annientata dalla certezza nella resurrezione di Cristo illuminando il nostro cammino con un sorriso e un abbraccio. Auguri di buona Pasqua!

– Buona Pasqua 2022 a che riesce ancora a stupirsi. A chi crede che la vita possa ancora sorprenderci e guarda al mondo con occhio curioso. A chi riesce rubare un sorriso anche a chi soffre e a chi ha perso la speranza. Buona Pasqua a te.

– Buona Pasqua 2022! La voglio passare con chiunque sappia trasformare l’acqua in vino!

– Da quando ti sei messo a dieta, ogni Pasqua diventa sempre più bella: compro le uova per te e le mangio tutte io. Continua così, che io sono con te!

– Auguri di Buona Pasqua, e che possa resuscitare anche tu dopo il letargo invernale

Una colomba volerà in cielo per portarti i miei auguri di Buona Pasqua. Fai attenzione alla testa.