Automobili usate: la guida e le migliori pratiche per un acquisto vantaggioso

Acquistare veicoli di seconda mano può rappresentare un’ottima opportunità di risparmio rispetto all’acquisto di auto nuove.

Infatti, molte auto usate offrono ancora prestazioni eccellenti, specialmente se sono state sottoposte a manutenzione e controlli periodici. È importante considerare che, al giorno d’oggi le automobili sono progettate per percorrere fino a 350.000 km e durare circa 18 anni.

Tuttavia, quando si opta per l’acquisto di un’auto usata, è fondamentale prestare attenzione a diversi fattori e per questo motivo in questa breve guida vi forniremo alcuni suggerimenti utili per evitare spiacevoli sorprese.

Comprare auto da un privato o da una concessionaria?

Una delle prime questioni da affrontare è se sia preferibile acquistare l’auto da un privato o rivolgersi a un professionista del settore, come un concessionario.

Sebbene l’acquisto da un privato possa risultare economicamente conveniente, è importante tenere presente che in questo caso non si beneficia di alcuna garanzia sul veicolo.

Invece, scegliendo di acquistare l’auto da un concessionario, si avrà diritto a una garanzia di almeno un anno. In alcuni casi è presente anche una garanzia maggiormente estesa, con servizi di manutenzione aggiuntivi.

Se desiderate acquistare un’auto usata di alta gamma, come ad esempio un veicolo di casa Mercedes, a maggior ragione è importante affidarsi ad una concessionaria autorizzata che sia in grado di offrirvi tutte le garanzie di cui avete bisogno. A tal proposito ci sentiamo di suggerirvi di visitare il sito web di Trivellato, concessionaria ufficiale Mercedes con sede in Veneto che garantisce consegne in tutta Italia. Visitando la pagina relativa al Mercedes Classe A usato avrete modo di scoprire i prezzi molto vantaggiosi e alcune informazioni aggiuntive che vi permetteranno di scegliere la vostra auto nel migliore dei modi.

Attenzione agli annunci online

Alcune persone tendono a fidarsi molto degli annunci di vendita di auto usate online, come ad esempio sulla piattaforma Subito. In questo caso vi suggeriamo di prestare particolare attenzione ad alcune pratiche che dovreste seguire per effettuare un acquisto in totale sicurezza, come ad esempio:

Verificare l’autenticità dei siti di annunci

Analizzare le specifiche del veicolo : in base all’utilizzo previsto per l’auto, è necessario valutare attentamente le caratteristiche desiderate, come ad esempio il tipo di carburante, la dimensione e la classe del veicolo

: in base all’utilizzo previsto per l’auto, è necessario valutare attentamente le caratteristiche desiderate, come ad esempio il tipo di carburante, la dimensione e la classe del veicolo Consultare un esperto : se non si è esperti nel settore automobilistico, è consigliabile farsi affiancare da un professionista in grado di fornire supporto e chiarimenti nella valutazione dell’auto usata

: se non si è esperti nel settore automobilistico, è consigliabile farsi affiancare da un professionista in grado di fornire supporto e chiarimenti nella valutazione dell’auto usata Informarsi sulla garanzia: il Codice del Consumo prevede una garanzia legale di conformità anche per i beni usati, inclusi i veicoli. Pertanto, è opportuno informarsi sulle condizioni di garanzia offerte dal venditore.

L’importanza del chilometraggio quando si acquista un’auto usata

Uno degli elementi cruciali per determinare il prezzo di un’auto usata è il chilometraggio. Per avere un’idea, si consiglia di ridurre lo 0,3% del prezzo per ogni 1.000 km percorsi oltre il valore standard di riferimento.

Pertanto, quando si acquista un’auto usata, è fondamentale controllare il chilometraggio effettivo. Poiché il contachilometri potrebbe essere stato alterato tramite software specifici, è necessario esaminare l’usura della pedaliera, dei sedili e della manopola del cambio.

In queste situazioni consultare il libretto di manutenzione e verificare le date dei tagliandi può rivelare lo stato reale del veicolo.