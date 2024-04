Autostrada, perché troviamo spesso gli oleandri? Il motivo che non ti aspetti

Chi è solito viaggiare in autostrada avrà sicuramente fatto caso che a parte i guardrail a centro della carreggiata si trovano spesso piante di oleandri. Uno spettacolo assolutamente gradevole alla vista. Essere accompagnati lungo il viaggio dal verde e di arbusti sempreverdi con fiori solitamente rosa è un bel vedere.

Una pianta che abbellisce e garantisce la sicurezza

Non si tratta, però, di una pianta che viene scelta a caso e soprattutto non ha la semplice funzione ornamentale. Sono diversi i motivi per i quali viene scelto proprio l’oleandro, visto che presenta caratteristiche che lo rendono estremamente adeguato al ruolo che viene chiamato a ricoprire: contribuire a garantire la sicurezza della viabilità. Ma come è possibile?

Le ragioni per le quali è scelto l’oleandro in autostrada

Sono, infatti, diverse le ragioni per le quali è stata scelto questo specifico arbusto ad abbellire le nostre autostrade. I motivi sono legati non solo all’estetica, ma probabilmente soprattutto alla sicurezza. Vediamo quali funzione può ricoprire l’oleandro: