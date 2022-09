Rosalinda Celentano: chi è, età, oggi, carriera, marito, vita privata, malattia, altezza, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Rosalinda Celentano, pronta a raccontarsi tra vita privata e carriera.

Dagli esordi al debutto come attrice di Rosalinda Celentano

Rosalinda Celentano è nata a Roma il 15 luglio del 1968. Figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Rosalinda nel 1990 ha tentato la carriera di cantante e ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone L’età dell’oro, dove ha raggiunto la finale nella sezione Giovani. Nel 1991, poi, ha vinto quella che è stata l’ultima edizione del Disco Verde del Festivalbar, mentre nel 1994 ha condotto il programma VideoOne con Dj Roberto Onofri. E lo ha fatto per 150 puntate.

Successivamente, però, ha deciso di dedicarsi alla recitazione ed è stata diretta da registi come Pino Quartullo, Giuseppe Bertolucci, Wilma Labate e Renato De Maria. Nel 2002 Rosalinda ha vinto il Globo d’oro come miglior attrice esordiente per il film Paz! di Renato De Maria. Negli anni ha alternato cinema, fiction televisive e teatro.

La partecipazione a Ballando con le stelle

Rosalinda Celentano nel 2020 ha partecipato alla quindicesima edizione del programma televisivo Ballando con le stelle, in coppia con Tinna Hoffmann.

Chi è la compagna, la vita privata

Rosalina Celentano è stata legata sentimentalmente dal 2010 al 2014 all’attrice Simona Borioni. La sua omosessualità non è stata vista di buon occhio: ‘Per me più che un rifiuto è stato uno spavento’ – ha detto intervistata ai microfoni di Belve. In seguito, Rosalinda ha sofferto di autolesionismo e ha avuto una vita fatta di alti e bassi. Di successi e di tristezze.

Il tumore al seno

Rosalinda, all’età di 47 anni, ha avuto un tumore al seno. “Quando ho avuto la malattia era il periodo in cui volevo morire. Quando mi è stato diagnosticato io sono scoppiata a ridere: una liberazione”. Ora, però, sta bene e oggi si racconterà ai microfoni di Serena Bortone.

Instagram: Rosalinda Celentano punta sui social

Rosalinda ha un profilo Instagram e con l’account @rosalinda.celentano vanta oltre 20 mila followers.