Barba ducktail o barba a coda d’anatra

Vuoi fare un cambiamento al tuo look e stai cercando opzioni che si adattino al tuo viso? Allora conosci lo stile della barba ducktail. In questo sito ti diciamo tutto quello che devi sapere su di essa, come ottenere la forma, come mantenere questo tipo di barba, se si adatta alle tue caratteristiche e molto altro.

Questo stile di barba prende il nome dal suo aspetto, che spesso ricorda la coda di un’anatra. Consiste nel farlo crescere a lungo, mantenendo una caduta a forma di cono, cioè a punta.

La cosa migliore della barba a coda d’anatra è che può essere indossata con o senza baffi. È anche caratterizzato da uno stile maschile ed elegante, ma con un tocco di robustezza.

Come sempre quando si vuole fare un buon lavoro sulla barba, sui capelli o su qualsiasi altro aspetto estetico o di immagine, è necessario avere l’attrezzatura giusta. Questo includerà oli o lozioni per la cura della barba e l’attrezzatura da taglio giusta per i tuoi gusti. Ci piace sempre scegliere la nostra attrezzatura tra le migliori guardando un sito di recension di qualità sui capelli, come questo.

Come modellare la barba ducktail?

Questo stile di barba è diventato uno dei preferiti dai signori che vogliono avere il look ideale, un equilibrio tra selvaggio e sofisticato. In effetti, è una delle immagini più rappresentative della barba moderna, come evoluzione della barba hipster.

Quindi, se vuoi iniziare a portare la barba a coda d’anatra, ecco alcune raccomandazioni:

Questo tipo di barba misura tra i 5 e i 10 centimetri . Tenendo presente che la barba di solito cresce da 2 a 5 centimetri al mese, è consigliabile non interrompere la crescita naturale della barba per almeno un mese prima di darle lo stile ducktail.

. Tenendo presente che la barba di solito cresce da 2 a 5 centimetri al mese, è consigliabile non interrompere la crescita naturale della barba per almeno un mese prima di darle lo stile ducktail. Per delineare la V della coda d’anatra, bisogna prestare particolare attenzione alla simmetria della barba . Per fare questo, segnate prima un lato e poi l’altro, cercando di far sembrare entrambi i lati uguali.

. Per fare questo, segnate prima un lato e poi l’altro, cercando di far sembrare entrambi i lati uguali. Per ottenere l’effetto coda d’anatra, il pettine da taglio deve essere posto verticalmente, posizionato al centro del mento e inclinato fino a raggiungere l’angolo delle labbra. Poi abbassare con questo angolo fino a raggiungere la lunghezza desiderata e tagliare in diagonale.

Manutenzione della barba

Ecco alcuni consigli su come mantenere la tua barba a coda d’anatra. Con questi semplici consigli, la tua barba sarà sempre lucida.

Non importa quanto sia lunga la coda, l’importante è radere frequentemente la parte superiore della barba, proprio vicino alle guance. Questo affinché appaia pulito, ben curato e di forma simmetrica Idratare la barba con oli e balsami. Soprattutto se hai intenzione di indossare lo stile ducktail per un periodo di tempo prolungato, questo lo aiuterà a crescere bello, lucido e pieno Se si sceglie di portare i baffi con questa barba, si raccomanda la ceretta per facilitare il processo di rifinitura. Fate attenzione quando radente il viso, perché non vogliamo rovinare la barba. Tuttavia, il lato positivo è che la coda d’anatra sta bene con e senza baffi, quindi sta a voi decidere.

Tipo di viso ideale per la coda d’anatra

Anche se la barba ducktail si adatta alla maggior parte degli uomini, se la forma del tuo viso è lunga e stretta, potrebbe non essere adatta a te. Il ducktail può essere la scelta giusta per i ragazzi che vogliono apparire misteriosi, mascolini, eleganti e allo stesso tempo selvaggi, una combinazione che intriga.

Certamente, la barba a coda d’anatra fornisce un tocco di professionalità e serietà, che può aiutare chi la indossa ad esibirsi meglio in qualsiasi percorso di vita. È uno stile perfetto per coloro che eccellono nelle professioni artistiche, come musicisti, attori, pittori, scrittori, modelli, ecc. Ma anche per quegli uomini d’affari, uomini d’affari o imprenditori.

Davvero, la barba a coda d’anatra sta bene a tutti, purché sia tenuta ordinata e pulita. Seguendo i consigli che vi abbiamo dato sopra, ci riuscirete. Quindi non esitare più, il momento di indossare questa barba è ora.