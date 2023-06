Barella al Liverpool: un’indiscrezione che non accenna a placarsi

Nicolò Barella è uno dei talenti migliori che il calcio italiano possa vantare. Uomo importante della Nazionale di Roberto Mancini, ha vissuto la sua consacrazione personale anche all’Inter, diventando uno dei giocatori chiave nella stagione 2022/2023. Simone Inzaghi sa bene quanto il centrocampista classe 1987 sia stato decisivo in campionato così come nel cammino in coppa: è titolare fisso e punto di riferimento in mezzo al campo.

Come era immaginabile, le sue prestazioni in Serie A e in Champions League non sono passate inosservate e da mesi su di lui si sono poggiati gli occhi di una grandissima del calcio europeo: il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds arrivano dalle ultime stagioni non proprio esaltanti dal punto di vista dei risultati. Complice la concorrenza agguerritissima del Manchester City, non hanno saputo dare continuità al ciclo di risultati della stagione 2019/2020. Una Coppa di Lega, una FA Cup e un Community Shield negli ultimi tre anni: troppo poco rispetto agli investimenti e alle aspettative di società e tifosi.

Il Liverpool vuole tornare grande in Inghilterra e in Europa

Il prossimo anno dovrà essere quello della ricostruzione, anche perché la mancata qualificazione alla Champions League pesa come un macigno, non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello del prestigio continentale. Jurgen Klopp non è in discussione e sarà ancora lui a guidare il Liverpool nei prossimi mesi, ma dovrà cancellare in fretta la quinta posizione raggiunta in Premier League alle spalle delle due squadre di Manchester, dell’Arsenal e del Newcastle. Una ricostruzione che passa per una campagna acquisti importante e che vede gli obiettivi principali soprattutto a centrocampo.

Nicolò Barella è il nome in cima alla lista del Liverpool

Che Nicolò Barella sia l’obiettivo numero uno dei Reds non è un mistero e già a febbraio Jurgen Klopp aveva speso parole al miele per il centrocampista nerazzurro. Ora, a stagione quasi finita, si può iniziare a parlare di cifre. Il Liverpool è pronto a sborsare almeno 85 milioni per Barella, che però non sembrerebbe interessato a lasciare la Serie A per approdare in Premier League. L’Inter dal canto suo non lascerebbe andare con facilità uno dei big della rosa, ma con un’offerta vicina ai 100 milioni di euro sarebbe difficile non sedersi al tavolo delle trattative.

Quel che è certo è che il Liverpool ha l’oggettiva necessità di nuovi innesti in rosa, con gli addi già certificati di Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain. Per questo motivo già da tempo gli uomini di mercato dei Reds stanno lavorando per accontentare le richieste di Jurgen Klopp, soprattutto in mezzo al campo.

Alexis Mac Allister: tutto fatto per il centrocampista argentino

Tra gli obiettivi quasi raggiunti c’è Alexis Mac Allister, centrocampista del Brighton & Hove Albion reduce da una stagione indimenticabile con la vittoria dei Mondiali con l’Argentina e prestazioni convincenti in Premier League sotto la guida di Roberto De Zerbi. Il sogno numero uno resta però Nicolò Barella, ma il Liverpool dovrà trovare gli argomenti necessari per convincere non solo la società nerazzurra, ma anche il giocatore che al momento non riesce a vedersi lontano dall’Inter.