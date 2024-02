Basta 1 cucchiaio di questo, e il tuo pavimento sarà lucido e pulito senza prodotti chimici

Le pulizie di casa possono risultare davvero noiose e pesanti e a volte darti anche la sensazione di essere state includenti, quando dopo aver lavato ripetutamente il pavimento di casa, ti trovi di fronte a piastrelle opache e sbiadite.

Non sempre ricorrere a prodotti detergenti acquistati nei supermercati può essere la giusta soluzione per restituire brillantezza al pavimento di casa. Esistono segreti anche nelle faccende domestiche che ci riportano a rimedi di altri tempi. E anche per lavare le piastrelle ce n’è uno che in pochi conoscono, ma che è molto semplice e garantisce un ritorno del pavimento allo splendore originario.

Il rimedio naturale che vi stupirà

Si tratta di un rimedio naturale che oltre a garantire l’igiene, mantiene anche lontani gli insetti che si tratti di formiche, cimici, pulci, tarme e zanzare. Tutto quello che vi serve sono tre ingredienti facilmente reperibili nelle mensole della cucina. Ma andiamo con ordine e scopriamo in cosa consiste questa miscela sorprendente.

Tre semplici ingredienti che messi insieme garantiscono igiene e pulizia

Innanzitutto prendere mezzo litro d’acqua tiepida, aggiungere 5 cucchiai di succo di limone che contiene proprietà sgrassanti, antimicrobiotiche e disincrostanti. Il succo di limone è in grado di rimuovere macchie anche più persistenti ed eliminare tracce di grasso presenti, oltre a lasciare un gradevolissimo profumo di fresco. A seguire aggiungere un cucchiaio di sale da cucina che ha capacità abrasive che permette di rimuovere anche le macchie più ostinate oltre a disinfettare le superfici trattate, contribuendo a eliminare cattivi odori. A questa miscela aggiungiamo un cucchiaio di chiodi di garofano macinati. Un ingrediente quest’ultimo che potrebbe sorprendere, ma che invece risulta prezioso sia per diffondere un’essenza piacevole sia in quanto è un forte antimicrobiotico ed è un repellente naturale contro gli insetti che non ne sopportano l’odore.

La miscela che otterrete può essere usata anche per i sanitari del bagno

I chiodi di garofano si scioglieranno velocemente nell’acqua in cui abbiamo già messo sale e limone, ma è opportuno mescolare bene e lasciare riposare per un’ora circa. A seguire filtrare il liquido realizzato per eliminare tutte le impurità che altrimenti finiranno sul pavimento. Ora questo liquido avrà un aspetto dorato e potrà essere unito al vostro secchio d’acqua di circa cinque litri d’acqua. Vedrete che ha una grande capacità pulente e potrà essere utilizzato anche su altre superfici, quali: water e sanitari del bagno. Occorre solo ricordare che qualora se ne sia preparato più del necessario, la parte che avanza va conservata in un contenitore chiuso.