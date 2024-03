Basta una manciata di sale nel wc, non crederai ai tuoi occhi: le tue amiche ti invidieranno

Il sale è un prodotto molto utilizzato in casa. Non è utile solo per condire le pietanze, ma serve anche per conservare gli alimenti ed è un eccezionale alleato per le pulizie domestiche. Non tutti sanno che il sale ha, infatti, un potente potere sgrassante, smacchiante e ha anche la capacità di assorbire gli odori e anche l’umidità.

Torniamo alle pulizie e scopriamo che può aiutare a sbiancare il bucato insieme al limone, a ravvivare i colori se mescolato all’aceto, deumidifica gli ambienti e toglie di mezzo i cattivi odori, anche quelli del pesce dalle mani. Ma non finisce qua, perché il sale ha ancora tanti altri usi e ora ne scopriremo un altro…

Prezioso per detergere e igienizzare il wc

Avendo la capacità oltre che di sbiancare, anche di uccidere i batteri su tessuti e superfici andiamo a verificare in quale modo può essere utilizzato. Prima di tutto prendere una considerevole manciata di sale e metterla nel wc. È importante spargerlo anche sui lati del water per ottenere un risultato più significativo e poi strofinare con lo spazzolino del bagno. Il gioco è fatto… Il risultato è garantito.

Le molteplici funzioni del sale in casa

Ma come già sottolineato le funzioni del sale in casa sono molteplici e allora scopriamone altre. Spesso abbiamo le soluzioni a portata di mano e neanche ce ne rendiamo conto. Il sale è un potente detergente che può aiutare tanto nelle varie attività di casa. Disinfetta, sgrassa, deterge. È un prezioso alleato per mantenere casa e anche vestiti puliti. Può essere utilizzato anche per togliere i cattivi odori dalle spugne mettendole a mollo con acqua calda. Se mettiamo a scaldare acqua e vi aggiungiamo con una manciata di sale, una volta portata ad ebollizione é utile a eliminare il grasso e i residui di detersivo dagli scarichi del lavandino della cucina e dei bagni. Evitando che col tempo si possano ostruire. Si può anche spargere sulle mattonelle per rimuovere macchie ed eventuali residui di unto.

Non solo un condimento, ma anche un potente sgrassatore e igienizzante

Insomma non buttate mai eventuale sale scaduto perché, come abbiamo appena visto non è utile solo come condimento in cucina, il suo utilizzo vi aiuterà in una serie di difficili attività di pulizia della casa, aiutandovi a superare anche alcune difficoltà che finora non sapevate come risolvere.