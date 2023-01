Befana 2023: frasi e immagini divertenti per gli auguri dell’Epifania da inviare su WhatsApp

Buona Befana 2023. È arrivata l’Epifania, quella che tutte le feste porta via. E purtroppo. Sì perché dopo Natale e dopo aver dato il benvenuto al nuovo anno, oggi è il giorno della Befana, che questa volta cade di venerdì. C’è chi probabilmente ha pensato bene di fare un weekend lungo e di staccare la spina dal lavoro, chi ha progettato una gita fuori porta. E chi, invece, sta pensando a qualche frase carina e simpatica da inviare ad amici e parenti sui social in questa giornata così speciale, amata soprattutto da più piccoli. Noi de Il Corriere della Città, però, corriamo in aiuto di tutti e abbiamo pensato bene di stilare una lista completa di frasi simpatiche, divertenti, originali da inviare il 6 gennaio 2023!

Le frasi divertenti per la Befana

– “Alla Befana, la rapa è vana”

– “Come ogni anno ti aspetti gli auguri da me per l’Epifania, mi dispiace deluderti ma non lo farò, non per scortesia, semplicemente per non distrarti dai tuoi impegni di oggi!”

– “Tu che sei nel cielo la più bella scia luminosa…quest’anno vuoi revisionarla la marmitta della tua vecchia scopa?!”

– “È di certo cosa strana incontrare la befana, incontrarla in pieno giorno e con tanta gente intorno. Ma la cosa molto bella è che sei tu cara stella! Auguri!”

Gli aforismi più divertenti e famosi

– “Vesuviana, americana o australiana non c’è differenza di Befana ed anche tu che sei la mia più cara amica oggi con la scopa in giro devi far una gran fatica!”

– “Ieri notte il cielo era bellissimo, pieno di stelle. Poi guardando meglio ho visto te; mi spieghi dove andavi su quella scopa? Sei sempre in anticipo!”

– “Amore mio ricordati che per ogni volta che cadrai, io ci sarò, per te… ma oggi con tutta sta merce che porti in giro, meglio scansarsi! Auguri Befana!”

– “Sono molto arrabbiata con te. Ma cosa ti ho fatto? Mi hai rubato la scopa per andare in giro da sola! Ma se me la chiedevi te la prestavo!”

Tutte le frasi da inviare nel giorno dell’Epifania

– Non ti devi allarmare se per caso oggi incontri una Befana e la vedi scoppiare in lacrime mentre corre ad abbracciarti. Non è depressa o triste ma soltanto molto ma molto felice perché finalmente è riuscita a trovare la sua gemella che aveva perso tempo fa. Buon Epifania, amica mia.

– Befana, tutte le feste manda via; e Santa Maria, tutte le ravvia.

– Bella o brutta che sia porterà buonumore e allegria in casa mia.

– “L’Epifania tutte le feste le porta via, poi arriva San Benedetto che ne riporta un bel sacchetto”

– “Di Pasqua Epifania il vento se ne va via”

– “La notte di Befana, nella stalla parla l’asino, il bove e la cavalla”

– Befanina, Befanina, fa che io trovi domattina, né regali né balocchi, ma il colore dei tuoi occhi, che mi dicon con calore: «È sol per te tutto il mio amore».

– Viene viene la Befana / da una terra assai lontana, / così lontana che non c’è… / la Befana, sai chi è? / La Befana viene viene, / se stai zitto la senti bene: / se stai zitto ti addormenti, / la Befana più non senti. / La Befana, poveretta, / si confonde per la fretta: / invece del treno che avevo ordinato / un po’ di carbone mi ha lasciato. (Gianni Rodari)

– “Non è nella natura in se stessa che si situa la vera Bellezza, bensì nell’epifania del Trascendente che fa della natura il legame cosmico del suo irradiamento, un roveto ardente” (Pavel Nikolaevič Evdokimov)

– Ciao mia Befanina: ricordati che stasera è la tua festa e devi preparare la scopa. Auguri.

– “Spero di avervi portato ciò che mi avevate chiesto… se mi fossi dimenticato qualcosa, scrivetelo pure alla befana che provvederà a farvelo avere. Babbo Natale.”

– C’è chi la chiama strega, c’è chi la chiama pazza: lei è semplicemente una vecchietta con un cuore da bimba che torna una volta all’anno per premiare chi sogna. Buona Befana.

– Chissà quest’anno cosa mi porti, carbone o caramelle e dolcetti? Non importa io ti aspetto al solito posto e ti anticipo gli auguri di buona Epifania 2022.