Befana, supermercati e negozi aperti o chiusi il 6 gennaio 2023: info e orari Roma, Milano, Napoli e tutte le altre città

Gioie e dolori per il giorno dell’Epifania 2023: la gioia è che è un giorno di festa, il dolore è che, si sa, la Befana tutte le feste porta via! Tuttavia, però, c’è anche un’altra buona notizia per il 6 gennaio 2023: la maggior parte dei negozi, supermercati ed outlet in Italia sono aperti, e quindi si potrà dare libero sfogo allo shopping sfrenato. Inoltre, le sorprese non finiscono qui, perché i saldi invernali stanno per arrivare, e quindi non di dovrà temere di sborsare troppo per i proprio acquisti folli.

Befana 2023, tra saldi, acquisti e tempo libero

Ecco, allora, che l’Epifania 2023 si configura come una festa di aperture straordinarie. Di fatto, sono tantissimi i negozi che rimarranno aperti per il 6 gennaio 2023, e questo anche per l’effetto provocato dai saldi invernali che da poco si sono aperti in alcune regione d’Italia, ma che quel giorno saranno presenti un po’ ovunque. Senza contare che proprio gli outlet approfitteranno del fatto che tante famiglie saranno a casa dal lavoro – così come i bambini da scuola – per poter fare orari di apertura speciali, più lunghi, provando così ad intercettare ancora più pubblico e clienti. Tutti sono interessanti agli extrasconti sull’abbigliamento che iniziano proprio in questi giorni, oltre alla necessità di trascorrere fuori casa questo tanto atteso giorno di festa. Insomma, tutte le grandi città, e non, si stanno preparando al grande giorno: Roma, Milano, Napoli e molte altre ancora saranno pronte a accogliervi. Vediamo insieme quali sono i principali negozi che rimarranno aperti il 6 gennaio 2023, continuate a leggere!

Previsioni meteo Befana 2023 a Roma e nel Lazio: caldo fuori stagione, poi la pioggia, che tempo farà nei prossimi giorni

Outlet aperti per la Befana 2023: orari e città

Ecco a voi, allora, un elenco dettagliato di tutti i village aperti con i rispettivi orari che rispetteranno per l’imminente giorno della Befana, il prossimo 6 gennaio 2023:

Barberino Designer Outlet 9-20

Castel Guelfo The Style Outlets 10-20.30

Castel Romano Designer Outlet 9-20

Città Sant’Angelo Village Outlet 10-21

Fidenza Village 9-20

Valmontone Outlet 10-21

Mantova Village 9-20

Franciacorta Village 9-20

La Reggia Designer Outlet 10-21

Mondovicino Outlet Village 10-20

Noventa di Piave Designer Outlet 9-21

Palmanova Village 10-20

Torino Outlet Village 10-20

The Mall Sanremo 10-19

Puglia Village 10-21

Scalo Milano 9-21

Serravalle Designer Outlet 9-20

The Mall Firenze 10-19

Valdichiana Village 10-20

Sardinia Outlet 10-21

Sicilia Outlet Village: 10-21

I supermercati e negozi aperti per la Befana 2023

E i supermercati che faranno nel giorno dell’Epifania 2023? Per quanto la necessità di un riposo sia impellente, in molti timbreranno il cartellino, perché anche molti supermercati rimarranno aperti per il 6 gennaio 2023, ecco i principali: