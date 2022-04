Belen e Stefano De Martino, insieme ai figli al parco: la famiglia si allarga

Un vero e proprio quadruccio familiare è quello che il settimanale “Chi” ha immortalato a Milano: protagonista la famiglia De Martino-Rodriguez, immortalati in un pomeriggio di relax. Il pubblico ha avuto modo di vedere la famiglia riunita già nei giorni scorsi, tramite i social, ma ora si mostrano pubblicamente.

Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme

T-shirt e pantaloncini per Stefano De Martino mentre gioca a basket con il piccolo Santiago. Belen, poco distante, culla Luna Marì, la piccola avuta da Antonino Spinalbese, mentre con il cellulare immortala il momento. Ci sono sguardi, sorrisi e coccole: la bella showgirl fa una carezza proprio al conduttore napoletano in quel prato del parco Sempione. Il divorzio e l’allontanamento sembra ormai qualcosa di relegato nel passato: la coppia appare affiatata, complice. Dopo il parco si prosegue a casa di Belen: e Stefano resta anche per la serata. Forse la chiacchieratissima coppia può avere ancora un lieto fine e costruire una famiglia insieme.