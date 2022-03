Belen Rodriguez incinta, la fidanzata di Stefano De Martino in dolce attesa? Ultime news sul gossip del momento

Belen Rodriguez incinta? La showgirl argentina non smette di far parlare di sè. Ultimamente abbiamo visto la giovane vestire i panni insoliti della Iena, alla conduzione assieme a Teo Mammuccari del noto programma televisivo. Tuttavia, nelle ultime ore i rumors sul suo conto non si fermano. Vediamo di cosa si tratta.

Belen Rodriguez incinta? Le ultime news

Conosciuta ai più anche per essere la fidanzata del ballerino napoletano Stefano De Martino, con il quale ha avuto anche un figlio, l’ipotesi di un nuovo arrivato in famiglia non sembra così remota. Detto altrimenti, stando alle prime indiscrezioni, è possibile che la loro famiglia possa ulteriormente allargarsi. L’ipotesi che il piccolo Santiago possa presto avere un fratellino o una sorellina non è dunque da scartare. Ad avallare l’idea — che sta prendendo piede in queste ore — ‘rigonfiamenti ssopetti’ notati dai fan, i quali sono pronti a scommettere su un lieto evento per la showgirl.

La storia con De Martino

Come detto, la possibilità che Belen sia incinta non è uno scenario tutto da escludere. Infatti, solamete pochi mesi fa il ritorno di fiamma con De Martino era tutt’altro che scontato. Infatti, la bella argentina era impegnata in un’altra relazione con Antonino Spinalbanese; tuttavia, le cose tra i due hanno attraversato un momento di crisi profonda che ha reso la loro separazione inevitabile.

La relazione tra Belen e De Martino fin dal suo inizio è stata al centro dell’attenzione mediatica e la stessa showgirl ha diverse volte sostenuto che De Martino è uno dei più grandi amori della propria vita. Pertanto, dopo l’inaspettato quanto clamoroso riavvicinamento, per gli amanti del gossip la ‘discussione’ sul destino della coppia più glamour del momento rimane aperta.

Belen incinta? notati dei ‘rigonfiamenti sospetti’

Le indiscrezioni secondo cui Belen Rodriguez sarebbe nuovamente in dolce attesa, come prevedibile, hanno fatto il giro del web. Nulla sfugge all’esame attento dei fan, la curiosità dei quali è stata insospettita da alcune ‘rotondità sospette’ notate all’interno di alcune clip postate dalla showgilr sui social. Anche se non tutti i fan hanno fatto caso a questi dettagli, l’ipotesi di una nuova gravidanza per Beln non è da ascludere, soprattutto alla luce del ritrovato amore con il ballerino napoletano De Martino.