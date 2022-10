Bellezza e salute: le terapie e i trattamenti estetici di fisioterapia che ci aiutano ad amarci e a sentirci bene

L’essere umano, si sa, è alla costante ricerca della perfezione e della bellezza. Ma il concetto di bellezza è ormai lontano dall’essere associato solo a puro narcisismo e egocentrismo. Oggi essere belli vuol dire anche stare bene con il proprio corpo e stare in salute, perché un corpo più sano è anche più bello.

Il binomio benessere e salute non è impossibile da ricercare. Abbiamo infatti la fortuna di avere a disposizione un’innumerevole quantità di possibilità per migliorare noi stessi. Possiamo farlo in maniera naturale, e tanti sono i modi per farlo, ma anche attraverso l’aiuto di macchinari. L’estetica, la fisioterapia, la nuova fisioestetica ci aiutano in questo. Grazie agli studi sono stati create numerose apparecchiature che ci aiutano a migliorare il nostro corpo e a curarlo. Tantissime sono le terapie nate negli ultimi anni: dall’ultrasuoniterapia alla pressoterapia, passando per latecar, l’elettroterapia e terminando con la magnetoterapia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le fisioterapie e terapie estetiche più praticate e come funzionano questi macchinari estetici e fisioterapici usati per il miglioramento del nostro corpo.

Ultrasuoniterapia: una terapia a ultrasuoni per reumatismi e inestetismi estetici

Di cosa parliamo? La terapia a ultrasuoni si basa sull’impiego dell’energia meccanica generata dalle onde sonore per agire sui tessuti della pelle andando a rigenerare e riabilitare le zone trattate. I macchinari a ultrasuoni agiscono dunque mediante una testina che effettua massaggio cellulare ed intercellulare sfruttando l’azione delle onde sonore con una frequenza superiore ai 20 kHz, pertanto non udibili all’orecchio umano. I tessuti vengono così stimolati attraverso un meccanismo di ipertermia cioè di produzione di calore: è proprio questo che genera un effetto curativo. L’ultrasuoniterapia viene impiegata per diversi trattamenti medici quali sindrome del tunner carpale, mal di schiena, dolori muscolari, fratture, artrosi, fascite plantare, contropatia, il gomito del tennista, etc. In questi casi agisce con un effetto analgesico o decontratturante, alleviando i dolori, aiutando a sanare i tessuti e le fratture e fungendo da stimolo metabolico e circolatorio. Proprio per questi ultimi due motivi citati viene impiegata la terapia a ultrasuoni per cellulite, e in generale per curare gli inestetismi della pelle come per ridurre rughe, cicatrici e smagliature. In commercio esistono diversi tipi di macchinari per ultrasuoniterapia, da utilizzare sia a casa che per uso professionale. Su Medisanshop è possibile trovare apparecchiature a ultrasuoni professionali o portatili, dei marchi più venduti, a prezzi e caratteristiche variabili a seconda delle esigenze e dell’uso che si fa del macchinario.

La pressoterapia fa dimagrire? Una buona soluzione per cellulite e gambe gonfie

Parlando di cellulite, impossibile non soffermarsi su una delle terapie più impiegate dalle donne, ma non solo: la pressoterapia. Parliamo di un trattamento estetico effettuato tramite il macchinario per pressoterapia che, attraverso la stimolazione dei tessuti, andando letteralmente a fare una pressione su di essi, favorisce la circolazione del sangue e della linfa agendo sui disturbi legati all’apparato circolatorio e linfatico. Dunque la pressoterapia è impiegata per: trombosi, edema, venosclerosi, insufficienza venosa cronica, post-mastectomia, vene varicose, oltre che per tutte quelle imperfezioni estetiche causate dal ristagno dei liquidi come la cellulite o la pelle a buccia d’arancia, appunto. La pressoterapia si è dimostrata efficace anche nella riduzione del grasso, in quanto favorisce l’eliminazione dei liquidi contribuendo al dimagrimento. Dunque verrebbe da chiederci: il macchinario per pressoterapia a casa può essere usato? A questa domanda rispondiamo con un sì, poiché non è di esclusivo uso professionale. Tuttavia sarebbe consono farsi sempre consigliare e indirizzare da uno specialistaprima di iniziare una terapia anticellulite a casa. Queste apparecchiature sono dotate di un macchinario per la regolazione delle frequenze e di fasce addominali, bracciali, gambali che vanno indossati appunto nelle zone da trattare. Su Medisanshop è possibile trovare tutte le apparecchiature per pressoterapia da fare a casa o professionali e i relativi accessori.

Tecarterapia: la fisioterapia per curare traumi e patologie muscolari

La tecarterapia o tecar è un tipo di terapia fisioterapica elettromedicale impiegata generalmente per trattare traumi e patologie all’apparato muscolo-scheletrico. Questa funziona attraverso un macchinario per tecarterapia che usa il metodo della diatermia, cioè del trasferimento di calore attraverso l’utilizzo di radiofrequenze. L’aumento di temperatura all’interno degli tessuti favorisce il rilascio di endorfine o cortisolo che aiuta a ridurre la sensazione di dolore e le infiammazioni. La tecar è dunque usata per ridurre dolori e per la fisioterapia riabilitativa. Si va dai traumi alle distorsioni, dalle lussazioni alle artriti. C’è da chiedersi a questo punto: la tecar per cellulite è consigliabile e perché? La tecarterapia è anche usata per ridurre la cellulite proprio perché agisce attraverso la forza del calore che stimola il microcircolo ed è ciò che ci consente di buttare fuori le scorie, le tossine presenti nel nostro corpo e che sono alla base degli inestetismi della pelle. La tecar funziona mediante i macchinari per tecarterapia, dotato di una macchina per la gestione delle radiofrequenze e da un manipolo, utilizzato per effettuare il massaggio nella zona interessata.

Elettroterapia: la cura del dolore e la ricetta per la bellezza

Spesso sentiamo parlare di elettroterapia, ma che cos’è? L’elettroterapia è una terapia che impiega l’energia elettrica per dare benefici al nostro corpo. L’energia che passa attraverso degli elettrodi stimola il muscolo. La corrente può a sua volta essere modulata per ottenere differenti azioni terapeutiche: riduzione del dolore, recupero muscolare, trattamento del muscolo denervato, drenaggio dei liquidi e così via. L’elettroterapia analgesica TENS è una delle elettroterapie per il dolore più impiegate, anche in casa. Attraverso un dispositivo elettronico la zona da trattare viene stimolata con piccoli impulsi di corrente che alleviano il dolore. L’elettroterapia è usata anche perl’allenamento sportivo. Gli elettrostimolatori muscolari per addominali, glutei o gambe sono infatti tra i più richiesti da chi vuole migliorare il proprio corpo. Nei centri estetici vengono usati molto spesso gli elettrostimolatori per cellulite poiché l’azione degli impulsi elettrici, andando a lavorare sulle zone in cui sono accumulate le adiposità, contribuiscono alla riduzione di questi. Su Medisanshop è possibile trovare tutti i tipi di macchinari per elettroterapia: gli elettrostimolatori TENS, analgesici, elettrostimolatori portatili, gli elettrostimolatori per cellulite e grasso, o quelli professionali ovvero gli elettrostimolatori a canali che possono essere usati per più terapie.

Magnetoterapia: a casa o in studio per curare muscoli e eliminare la cellulite

Uno dei trattamenti più impiegati in fisioterapia è la magnetoterapia. Apparecchi di questo genere utilizzano l’effetto benefico delle onde elettromagnetiche per la riabilitazione del sistema muscolare (ad esempio per la cura di fratture), articolatorio, venoso e osseo. Spesso la magnetoterapia a casa è una delle soluzioni per la cura del dolore ma anche per la cellulite. È stato studiato infatti che migliora la circolazione sanguigna riducendo la ritenzione idrica. Su Medisanshop sono presenti macchinari per magnetoterapia a casa o apparecchi per magnetoterapia professionali, di ultimissima generazione, firmati dai marchi più prestigiosi come Globus, I-Tech, Lem, Gima. Queste macchine

Dunque i trattamenti estetici e le terapie che ci aiutano a curare il nostro corpo sono tantissimi. È sicuramente possibile fare questi trattamenti anche a casa, tuttavia è sempre consigliabile informarsi bene prima di iniziare qualsiasi trattamento. Ne va della nostra salute ma anche della nostra bellezza!