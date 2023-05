Bitcoin avrà successo?

Bitcoin è una valuta digitale moderna senza controllo centrale o autorità di regolamentazione. Trattandosi di un’entità digitale, la sua disponibilità è globale. Chiunque abbia uno smartphone, un computer o un tablet e accesso a Internet può unirsi alla rete Bitcoin. Una rete peer-to-peer convalida e autentica le transazioni Bitcoin tramite il processo di mining di Bitcoin. In cambio, la rete premia i minatori di Bitcoin con nuovi token. Inoltre, puoi migliorare le tue capacità di trading utilizzando una piattaforma di trading affidabile come il Sito Ufficiale Immediate Connect.

Questa valuta virtuale ha guadagnato un’immensa popolarità negli ultimi 12 anni della sua esistenza. Inoltre, alcuni commercianti ora accettano pagamenti in Bitcoin. Persone e aziende in tutto il mondo commerciano questa valuta digitale su piattaforme come cryptosoft.app. Bitcoin è anche una moneta a corso legale in nazioni come El Salvador.

Tuttavia, alcune nazioni, come la Cina, hanno vietato tutte le attività di mining e trading di Bitcoin. Inoltre, alcuni paesi implementano rigorose leggi fiscali e sul trading di Bitcoin. Inoltre, alcuni individui associano Bitcoin ad attività illegali come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Di conseguenza, alcuni individui pensano che Bitcoin sia destinato a fallire. Qui ci sono ragioni per credere il contrario.

Bitcoin Diventa un Tender Legale

Sebbene Bitcoin abbia già affrontato e superato molte sfide in passato, la mossa di El Salvador di rendere Bitcoin una moneta a corso legale il 7 settembre 2021 è un grande passo verso il successo della criptovaluta. Questo paese ha donato a tutti i cittadini Bitcoin del valore di $30 per promuovere l’uso del portafoglio crittografico.

Paesi come Panama stanno anche considerando una mossa simile, consentendo ai loro cittadini di commerciare e investire in questa criptovaluta. Tali decisioni significano che Bitcoin potrebbe presto diventare una valuta mainstream che le persone potrebbero utilizzare insieme al denaro fiat.

Massive Ground Adoption

Bitcoin sta ricevendo un’adozione massiccia da parte di consumatori, commercianti e organizzazioni. Forse, questa adozione alla fine costringerà tutti i governi ad abbracciare Bitcoin in un nuovo paradigma. Nell’ottobre 2021, Wall Street ha abbracciato questa criptovaluta dando il benvenuto a Bitcoin Futures ETF.

Banche come The ProShares e JPMorgan hanno mostrato un notevole interesse per EFT. Pertanto, l’ETF Bitcoin Futures potrebbe essere l’ETF più veloce a raggiungere il $1B di attività.

Le accuse di attività illegale sono infondate

Non ci sono prove specifiche per dimostrare che i criminali preferiscono Bitcoin per le loro attività dannose. Coloro che sostengono che Bitcoin facilita truffe e frodi dovrebbero considerare altre innovazioni che i criminali si sono appropriati indebitamente per attività dannose.

Ad esempio, la chimica come innovazione ha portato allo sviluppo di farmaci che cambiano la vita. Tuttavia, i criminali lo hanno usato anche per produrre armi chimiche. Molte innovazioni hanno modernizzato il mondo alimentando il settore degli armamenti. Le frodi e i crimini informatici sono fioriti grazie a Internet. Tuttavia, il mondo non può legiferare contro tale innovazione perché alcuni individui si sono appropriati indebitamente di loro.

Stabilizzazione del prezzo del Bitcoin

Non c’è dubbio che il prezzo di Bitcoin sia rimasto volatile per un bel po’ di tempo. Molte persone sono diventate multimilionari da un giorno all’altro speculando sul prezzo del Bitcoin. Tuttavia, gli esperti prevedono che il prezzo di Bitcoin si stabilizzerà mentre le persone agganciano più servizi e beni a questa valuta virtuale, come il dollaro e la sterlina.

Le accuse sul consumo di energia sono inverosimili

Alcuni ambientalisti sono contro Bitcoin, dicendo che il suo mining consuma molta energia. Ma queste sono previsioni allarmistiche che mirano a offuscare il suo nome. Mentre il mining di Bitcoin consuma elettricità, anche la stampa di denaro fiat consuma energia. Alcune monete tradizionali si basano sull’estrazione dello zinco, che influisce significativamente sull’ambiente.

Per questo motivo, paesi come il Canada hanno abbandonato monete con il valore più basso a causa dell’elevato costo di produzione. Inoltre, attività come guardare Netflix e inviare e-mail sono soggette a discussioni simili. Pertanto, gli ambientalisti non dovrebbero individuare Bitcoin come l’unico criminale.

Riflessioni Finali

Bitcoin ha numerosi vantaggi che possono aumentare il suo tasso di adozione. Questa criptovaluta offre maggiore sicurezza, trasparenza, velocità ed efficienza. Pertanto, più persone e imprese potrebbero alla fine preferirlo rispetto alle valute tradizionali.